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Nova fase

Sérgio Hondjakoff recebe alta de tratamento terapêutico e aparece ao lado de ex-esposa

Ator ficou em recuperação por mais de dez meses em um clínica no interior de São Paulo e Rio de Janeiro, quando saiu em maio deste ano; em fotos, ele aparece feliz ao lado da esposa e filho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 10:49

Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando
Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT
O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem "Cabeção" na edição de Malhação nos anos 2000, recebeu alta do tratamento contra as drogas. A novidade foi divulgada pelo terapeuta Sandro Barros, a qual Sérgio estava sob cuidados, em uma publicação nas redes sociais.
"É com muita alegria que anuncio a alta do ator. Serginho ultrapassou a marca de um ano limpo e mais de 40 dias 100% sóbrio na sociedade. Parabéns, combateu um bom combate na reinserção social. Foi inédito", escreveu.
O ator ficou internado por mais de dez meses em uma clínica em Itu, interior de São Paulo. Logo depois, continuou com o tratamento no Rio de Janeiro. Em declaração recente para o podcast Barbacast, de Rafael Cotta, Sérgio comentou sobre o vício em cocaína e declarou que via a droga como um remédio.
"É uma droga ilícita, carmática, é um ato infracional, é proibido usar, mas mesmo assim, na época, eu pensei que valia a pena correr esse risco porque eu achava muito funcional na minha vida, para o meu ofício", disse.
Casamento
De acordo com o jornal Extra, o ator também reatou o casamento com a ex-esposa e mãe de seu filho, Danielle Monteiro. Desde que saiu da clínica, ele estava decidido a reconquistá-la.

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