Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Data especial

Jeniffer Lopez publica homenagem para Ben Affleck no Dia dos Pais

Cantora não deixou passar em branco a data, comemorada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa no terceiro domingo de junho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 10:01

O casal Jennifer Lopez e Ben Affleck para pré-estreia do filme
Jennifer Lopez and Ben Affleck attend the world premiere of "The Flash", in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., June 12, 2023. REUTERS/Mike Blake ORG XMIT: LIVE Crédito: Reuters/Folhapress
O último domingo, 18, foi Dia dos Pais nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Diferentemente do Brasil, a data é comemorada no terceiro domingo de junho. E para celebrar esse dia especial, Jeniffer Lopez fez uma homenagem ao marido, o ator Ben Affleck, em suas redes sociais.
"Feliz Dia dos Pais, papá. E Feliz Dia dos Pais para todos os papais incríveis por aí! Nós te amamos e apreciamos você mais do que você jamais saberá", escreveu a cantora, em uma publicação no Instagram com fotos e vídeo do artista.
O casal não tem filhos, mas recentemente, em entrevista a Hoda Kotb, do The Today Show, Lopez afirmou que seus filhos, os gêmeos de 15 anos, Emme e Max, frutos do casamento com Marc Antony, adoram Affleck.
"Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos (frutos do casamento anterior com Jennifer Garner), depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também", disse J-Lo.
Jeniffer Lopez e Ben Affleck ficaram noivos em 2002, mas o astro de Hollywood desistiu do casamento de última hora, terminando o relacionamento com a cantora. Em 2021, 18 anos depois, eles reataram o romance e anunciaram o noivado em abril de 2022. Três meses depois, se casaram em Las Vegas.

Veja Também

Saiba quais são as novas polêmicas do Globo de Ouro, que agora é privatizado

'Não fiz harmonização para ficar bonitinho', diz Stênio Garcia

Ludmilla reclama de falta de apoio nacional após sucesso de parceria internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados