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Felipe Titto se encontra com Tom Cruise e ator manda recado para o Brasil

O artista brasileiro está na Itália, prestigiando a premier de ‘Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1′, que estreia no Brasil em 13 de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 10:05

Felipe Titto compartilha registro ao lado de Tom Cruise, em Roma
Felipe Titto compartilha registro ao lado de Tom Cruise, em Roma Crédito: Reprodução/Instagram/@felipetitto
O ator e apresentador Felipe Titto esteve com Tom Cruise nesta segunda-feira, 19, e registrou o encontro no Instagram. Ele está em Roma, na Itália, a convite da Paramount Pictures Brasil, prestigiando a premier de Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1, que estreia no Brasil em 13 de julho.
Titto postou uma foto e um vídeo ao lado do astro de Hollywood, que mandou um recado para o Brasil. "Tive o prazer de conhecer o @tomcruise (de uma simpatia e disponibilidade absurda). Trocamos uma ideia rápida, onde ele disse: 'Amo o Brasil, e tenho muita vontade de rodar um filme por lá. Eu obviamente disse que esperaria o convite para quando esse bendito filme acontecesse! Hahahaha."
O encontro rendeu vários comentários de amigos famosos de Titto e seguidores. "Aí é moral! Toninho Cruzeiro", brincou Marcos Mion. "Zerou a vida", disse uma seguidora. "Que top, meu ídolo da adolescência. Adoro ele! Que inveja kkkkkk. Dois homens lindos juntos. Que tudo!", declarou outra.
Na programação, o longa, gravado na Itália e em grande parte em Roma, será exibido durante as atividades do Aspettando Alice - Premier and Talks. A transmissão do filme, que tem quase três horas de duração, ocorrerá no Auditório da via della Conciliazione. E em seguida, será realizada uma celebração no terraço Caffarelli dos Museus Capitolinos.
Sétimo capítulo
Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1 é o sétimo capítulo da saga estrela por Tom Cruise, mais uma vez no papel do agente Ethan Hunt. O novo longa será lançado nos cinemas italianos em 12 de julho, um dia antes em relação ao Brasil.
Na trama, Ethan Hunt e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que representa uma ameaça para toda a humanidade se cair em mãos erradas.
Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo, a equipe parte em uma corrida mortal ao redor do planeta. Confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, Ethan assume que nada pode importar mais do que a missão - nem mesmo sua própria vida.

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