33ª Festa do Morango agita Pedra Azul com shows e torta gigante

Chegou a hora de curtir as delícias da 33ª Festa do Morango, que acontece em Pedra Azul de 4 a 6 de agosto, sexta a domingo, no Centro de Eventos Morangão. A entrada é gratuita no primeiro dia e custa a partir de R$ 20 nos demais.

De acordo com a organização do evento, que é um dos mais tradicionais realizados em Domingos Martins, serão comercializadas mais de 30 mil fatias de torta de morango durante o festejo.

Tortas gigantes serão cortadas no sábado e no domingo Crédito: Julio Huber

A Festa do Morango começa na sexta com o desfile que irá eleger sua rainha e suas princesas. Os títulos são disputados por seis candidatas. Além dessa tradição, o evento conta com atrações culturais e musicais, como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul e Os Carreteiros.

Candidatas a Rainha e Princesa da Festa do Morango 2023 Crédito: Livia Batistine

Quem aprecia a culinária regional vai encontrar à venda pratos típicos como cappelletti, polenta com queijo e linguiça, polenta com frango a passarinho, polenta com molho e até um sanduba de polenta. Opções de vinho e de cerveja artesanal também estão garantidas.

ESTRELA DA FESTA

Muito procurada pelos turistas em Pedra Azul, a torta de morango é a grande estrela da festa. “Nossa expectativa é de que serão consumidas mais de 30 mil fatias nos três dias. As pessoas sempre falam que vão à festa porque o sabor da torta que fazemos é único”, comenta a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin.

Torta de morango inteira será vendida em dois tamanhos, a partir de R$ 100 Crédito: Júlio Huber

Além das tortas no tamanho tradicional, serão preparadas duas tortas gigantes: uma com cerca de 300 quilos que será fatiada no sábado (5) à tarde e outra de 500 quilos que será cortada em frente ao público no domingo (6).

Cada fatia de torta de morango será vendida a R$ 15 e quem desejar uma inteira para levar para casa poderá adquirir em dois tamanhos (um de R$ 100 e outro de R$ 180).

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (4/08)

18h30 – Abertura dos portões



19h – Abertura oficial da 33ª Festa do Morango



19h30 – Show com Irmãos Valle



20h – Desfile para eleição da rainha e das princesas da 33ª Festa do Morango



23h – Show com Os Carreteiros



2h – Fechamento dos portões SÁBADO (5/08)

10h – Abertura dos portões



11h – Almoço típico



11h30 – Show com Leandro Bellumat



13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland



14h – Apresentação da banda cultural Martinense



15h – Corte da torta gigante



15h30 – Apresentação da banda Xiru do Sul



17h – Pausa técnica



19h – Reabertura dos portões



20h – Show com Clube Big Beatles



23h – Show com Filipe Fantin



1h – Show com Som e Cia Produções Musicais



2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

DOMINGO (6/08)

8h – Missa na Igreja Matriz



9h – Abertura dos portões



10h – Moda de viola com Marcos Brusco



11h – Almoço típico



11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde



12h – Show com Leandro Bellumat



13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe



14h – Corte da torta gigante



14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra



15h30 – Show com Eder de Oliveira



19h – Encerramento da festa



O cantor Filipe Fantin é atração de sábado (5) Crédito: Filipe Fantin/Divulgação

33ª FESTA DO MORANGO

Quando: de 4 a 6 de agosto

Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos: sexta (4) entrada gratuita; sábado (5) R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir das 19h; domingo (6) R$ 30. Crianças de até 12 anos não pagam

Pontos de venda: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e pelo site Tiketo

Realização: Associação Festa do Morango (Afemor).

