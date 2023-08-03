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33ª Festa do Morango agita Pedra Azul com shows e torta gigante

Programação do evento, que acontece de 4 a 6 de agosto no Morangão, inclui diversas atrações culturais, musicais e gastronômicas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 15:36

Chegou a hora de curtir as delícias da 33ª Festa do Morango, que acontece em Pedra Azul de 4 a 6 de agosto, sexta a domingo, no Centro de Eventos Morangão. A entrada é gratuita no primeiro dia e custa a partir de R$ 20 nos demais. 
De acordo com a organização do evento, que é um dos mais tradicionais realizados em Domingos Martins, serão comercializadas mais de 30 mil fatias de torta de morango durante o festejo. 
Festa do Morango 2023, em Pedra Azul
Tortas gigantes serão cortadas no sábado e no domingo Crédito: Julio Huber
A Festa do Morango começa na sexta com o desfile que irá eleger sua rainha e suas princesas. Os títulos são disputados por seis candidatas. Além dessa tradição, o evento conta com atrações culturais e musicais, como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul e Os Carreteiros.  
Festa do Morango 2023, em Pedra Azul
Candidatas a Rainha e Princesa da Festa do Morango 2023 Crédito: Livia Batistine
Quem aprecia a culinária regional vai encontrar à venda pratos típicos como cappelletti, polenta com queijo e linguiça, polenta com frango a passarinho, polenta com molho e até um sanduba de polenta. Opções de vinho e de cerveja artesanal também estão garantidas.

ESTRELA DA FESTA

Muito procurada pelos turistas em Pedra Azul, a torta de morango é a grande estrela da festa. “Nossa expectativa é de que serão consumidas mais de 30 mil fatias nos três dias. As pessoas sempre falam que vão à festa porque o sabor da torta que fazemos é único”, comenta a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin. 
Torta de morango da Festa do Morango de Pedra Azul
Torta de morango inteira será vendida em dois tamanhos, a partir de R$ 100 Crédito: Júlio Huber
Além das tortas no tamanho tradicional, serão preparadas duas tortas gigantes: uma com cerca de 300 quilos que será fatiada no sábado (5) à tarde e outra de 500 quilos que será cortada em frente ao público no domingo (6).
Cada fatia de torta de morango será vendida a R$ 15 e quem desejar uma inteira para levar para casa poderá adquirir em dois tamanhos (um de R$ 100 e outro de R$ 180).

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA (4/08)
  • 18h30 – Abertura dos portões
  • 19h – Abertura oficial da 33ª Festa do Morango
  • 19h30 – Show com Irmãos Valle
  • 20h – Desfile para eleição da rainha e das princesas da 33ª Festa do Morango
  • 23h – Show com Os Carreteiros
  • 2h – Fechamento dos portões
SÁBADO (5/08)
  • 10h – Abertura dos portões
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland
  • 14h – Apresentação da banda cultural Martinense
  • 15h – Corte da torta gigante
  • 15h30 – Apresentação da banda Xiru do Sul
  • 17h – Pausa técnica
  • 19h – Reabertura dos portões
  • 20h – Show com Clube Big Beatles
  • 23h – Show com Filipe Fantin
  • 1h – Show com Som e Cia Produções Musicais
  • 2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
DOMINGO (6/08)
  • 8h – Missa na Igreja Matriz
  • 9h – Abertura dos portões
  • 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde
  • 12h – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe
  • 14h – Corte da torta gigante
  • 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
  • 15h30 – Show com Eder de Oliveira
  • 19h – Encerramento da festa
O cantor Filipe Fantin
O cantor Filipe Fantin é atração de sábado (5) Crédito: Filipe Fantin/Divulgação
33ª FESTA DO MORANGO 
Quando: de 4 a 6 de agosto
Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: sexta (4) entrada gratuita; sábado (5) R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir das 19h; domingo (6) R$ 30. Crianças de até 12 anos não pagam
Pontos de venda: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e pelo site Tiketo
Realização: Associação Festa do Morango (Afemor).
Com informações da assessoria de imprensa da Festa do Morango. 

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