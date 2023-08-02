Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória

Diversas comidas típicas e produtos da agroindústria capixaba são destaque na 18ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (FEAFES) e na Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (FEMTRU), que acontecem simultaneamente de 3 a 6 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória.

A entrada do evento, que celebra a diversidade cultural e natural do território capixaba, é gratuita, e a programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo.

No espaço Garden, os visitantes poderão explorar uma grande variedade das plantas e flores, além de apreciar de perto a essência da natureza em um ambiente tranquilo e cheio de vida.

Outro espaço que promete atrair a atenção dos frequentadores é o de artesanato, que reúne trabalhos de artistas capixabas, peças de cerâmica e acessórios feitos a mão.

Para o diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES), Júlio Mendel, a realização da feira é uma possibilidade de expandir e valorizar ainda mais os empreendedores locais.

“Na feira, buscamos impulsionar o talento e trabalho dos nossos produtores. É o momento de aproximar os consumidores dos produtores e de promover novas experiências gastronômicas e culturais àqueles que conhecem pouco do nosso Estado”, explica Mendel.