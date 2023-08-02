Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória

Diversas comidas típicas e produtos da agroindústria capixaba são destaque na 18ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (FEAFES) e na Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (FEMTRU), que acontecem simultaneamente de 3 a 6 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória.
A entrada do evento, que celebra a diversidade cultural e natural do território capixaba, é gratuita, e a programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo.
No espaço Garden, os visitantes poderão explorar uma grande variedade das plantas e flores, além de apreciar de perto a essência da natureza em um ambiente tranquilo e cheio de vida.
Outro espaço que promete atrair a atenção dos frequentadores é o de artesanato, que reúne trabalhos de artistas capixabas, peças de cerâmica e acessórios feitos a mão.
EMPREENDEDORISMO
Para o diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES), Júlio Mendel, a realização da feira é uma possibilidade de expandir e valorizar ainda mais os empreendedores locais.
“Na feira, buscamos impulsionar o talento e trabalho dos nossos produtores. É o momento de aproximar os consumidores dos produtores e de promover novas experiências gastronômicas e culturais àqueles que conhecem pouco do nosso Estado”, explica Mendel.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (3/08)
- 16h - Abertura da feira para o público
- 19h - Abertura oficial
- 20h30 - Apresentação musical com Luciano Daré
- 22h - Encerramento
- 16h - Abertura da feira para o público
- 18h - Apresentação musical com Tony da Viola
- 19h - Apresentação cultural dos grupos folclóricos Tanzfreude (categoria juvenil) e Bergfreunde de Campinho
- 20h - Apresentação musical com Serginho Block
- 12h - Abertura da feira para o público
- 15h - Apresentação cultural do grupo folclórico português Os Brandarinos
- 17h - Apresentação cultural do Grupo Fritzadanz
- 17h30 - Marcha das Margaridas
- 18h - Apresentação musical com Henryque Sertanejo
- 20h - Apresentação musical com Eden Show
- 22h - Encerramento
- 10h - Abertura da feira para o público
- 12h - Apresentação musical com Rogério Palassi
- 15h - Apresentação cultural do Grupo Kinderland
- 16h - Apresentação musical com a dupla Tiago e Rodolfo
- 17h - Sorteio
- 18h - Encerramento
18ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA E FEIRA ESTADUAL DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS
Quando: de 3 a 6 de agosto
Onde: na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta e sexta, a partir das 16h; sábado, a partir das 12h; domingo, a partir das 10h
Entrada gratuita.
Realização: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (FETAES) com apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (STTRs), Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CEMTR/ES), CuidarES, Rede de Convênios da Agricultura Familiar Capixaba, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil), Sistema OCB Espírito Santo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor (Aderes) e Governo do Estado do Espírito Santo.
Quando: de 3 a 6 de agosto
Onde: na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta e sexta, a partir das 16h; sábado, a partir das 12h; domingo, a partir das 10h
Entrada gratuita.
Realização: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (FETAES) com apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (STTRs), Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CEMTR/ES), CuidarES, Rede de Convênios da Agricultura Familiar Capixaba, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil), Sistema OCB Espírito Santo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor (Aderes) e Governo do Estado do Espírito Santo.