Coreógrafo do Dança dos Famosos, Fernando Perrotti ministra workshop em Vitória

Prefessor do Dança dos Famosos, Fernando Perrotti ministra curso no Palácio Sônia Cabral, em Vitória Crédito: Instagram @fernandoperrotti

O bailarino e coreógrafo Fernando Perrotti - famoso por ser um dos professores do reality show global Dança dos Famosos - desembarca pela primeira vez no Espírito Santo para ministrar workshop e palestra sobre dança de salão. Na última edição do programa comandado por Luciano Huck, Perrotti dançou ao lado da influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann.

As oficinas de formação acontecem nesta sexta (4) e sábado (5), no Palácio de Cultura Sônia Cabral, centro da capital capixaba. Nas aulas, o artista versa sobre dança voltada para todos os públicos. Entre os temas abordados, preparação corporal, postura e teatro musical. Veja como participar no serviço abaixo.

As aulas também debatem sobre a diferença dos movimentos entre uma dança social e uma performance e particularidades de cada estilo de dança. "As aulas serão bem práticas, mas sempre com a teoria alinhada para melhor entendimento", explica Fernando.

A formação principal de Perrotti é dança de salão, com especialidade em zouk brasileiro. Ele também tem conhecimento em balé clássico, jazz contemporâneo e ballroom dance, uma modalidade competitiva da dança de salão atualmente enquadrada como esporte olímpico.

Vale destacar que, além da Dança dos Famosos, o coreógrafo também participou de três temporadas do Dance Brasil (Rede Record), onde sagrou-se, em 2018, campeão ao lado da atriz Pérola Faria. Ele também atuou como bailarino no The Masked Singer, programa comandado pela cantora Ivete Sangalo na Rede Globo.

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