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Cultura

Coreógrafo do Dança dos Famosos, Fernando Perrotti ministra workshop em Vitória

Participante do reality show da Rede Globo promove oficina de dança de salão nesta sexta (4) e sábado (5), no Palácio Sônia Cabral; veja como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 13:06

Prefessor do Dança dos Famosos, Fernando Perrotti ministra curso no Palácio Sônia Cabral, em Vitória
Prefessor do Dança dos Famosos, Fernando Perrotti ministra curso no Palácio Sônia Cabral, em Vitória Crédito: Instagram @fernandoperrotti
O bailarino e coreógrafo Fernando Perrotti - famoso por ser um dos professores do reality show global Dança dos Famosos - desembarca pela primeira vez no Espírito Santo para ministrar workshop e palestra sobre dança de salão. Na última edição do programa comandado por Luciano Huck, Perrotti dançou ao lado da influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann.
As oficinas de formação acontecem nesta sexta (4) e sábado (5), no Palácio de Cultura Sônia Cabral, centro da capital capixaba. Nas aulas, o artista versa sobre dança voltada para todos os públicos. Entre os temas abordados, preparação corporal, postura e teatro musical. Veja como participar no serviço abaixo.
As aulas também debatem sobre a diferença dos movimentos entre uma dança social e uma performance e particularidades de cada estilo de dança. "As aulas serão bem práticas, mas sempre com a teoria alinhada para melhor entendimento", explica Fernando.
A formação principal de Perrotti é dança de salão, com especialidade em zouk brasileiro. Ele também tem conhecimento em balé clássico, jazz contemporâneo e ballroom dance, uma modalidade competitiva da dança de salão atualmente enquadrada como esporte olímpico. 
Vale destacar que, além da Dança dos Famosos, o coreógrafo também participou de três temporadas do Dance Brasil (Rede Record), onde sagrou-se, em 2018, campeão ao lado da atriz Pérola Faria. Ele também atuou como bailarino no The Masked Singer, programa comandado pela cantora Ivete Sangalo na Rede Globo.

SERVIÇO

  • PALESTRA E WORKSHOP COM FERNANDO PERROTI
  • QUANDO: Sexta (4), das 19h às 20h30 | Sábado (5), das 14h às 17h
  • HORÁRIO: Das 19h às 20h30
  • ONDE: Casa de Cultura Palácio Sônia Cabral. Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 70 (palestra) | R$ 130 (workshop). Vendas através do WhatsApp: (27) 99908-7044

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