Bora petiscar?

Veja receita de croquete de palmito pupunha com molho de limão

Petisco vegetariano é uma dica saborosa para receber os amigos em casa ou para servir de entrada no almoço de fim de semana
Evelize Calmon

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 07:00

Croquete de palmito pupunha e molho de limão
Croquete de palmito pupunha e molho de limão: dica para o fim de semana Crédito: Castelo/Divulgação
Quer uma ideia de petisco diferente e delicioso para servir no fim de semana? Então, aqui vai uma receita ótima: croquete de palmito pupunha, bem crocante, acompanhado por um molho cremoso de limão.
Cheio de frescor, esse quitute é uma bela opção vegetariana para oferecer em reuniões intimistas ou até mesmo como entrada em almoços ou jantares de família. 
Gostou da dica? Então, acompanhe o passo a passo e capriche no petisco, que fica ainda melhor com uma cervejinha bem gelada.

CROQUETE DE PALMITO PUPUNHA E MOLHO DE LIMÃO

Rendimento: 16 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva 
  • 1 vidro de palmito pupunha picado (300g)
  • 1 tomate picado, sem pele e sem sementes
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 pote de requeijão cremoso (200g)
  • 1 colher (chá) de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • Para empanar:
  • 2 ovos
  • 2 xícaras (chá) de farinha de rosca tipo panko
  • Para fritar:
  • 2 xícaras (chá) de óleo
  • Para o molho de limão:
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
  • ¼ xícara (chá) de sumo de limão 
  • 1 colher (sopa) de orégano fresco
  • 1 colher (café) de sal
COMO FAZER:
  1. Refogue a cebola no azeite e junte o palmito picado e o tomate. Tempere com sal e pimenta e deixe por dois minutos. 
  2. Polvilhe a farinha de trigo e acrescente o requeijão. Mexa bem até começar a soltar da panela. Adicione a salsa e retire. Coloque em um prato untado com azeite e deixe esfriar. 
  3. Modele os croquetes e passe pelos ovos batidos e em seguida na farinha de rosca. 
  4. Frite em óleo quente, escorra em papel absorvente e sirva com o molho de limão. 
  5. Molho de limão: misture os ingredientes e deixe descansando por 10 minutos para encorpar. Sirva com os bolinhos. 
  6. Dica: a farinha panko é mais granulada e deixa os empanados mais crocantes. Se preferir, substitua por farinha de rosca comum.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

