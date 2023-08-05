Veja receita de croquete de palmito pupunha com molho de limão

Quer uma ideia de petisco diferente e delicioso para servir no fim de semana? Então, aqui vai uma receita ótima: croquete de palmito pupunha, bem crocante, acompanhado por um molho cremoso de limão.
Cheio de frescor, esse quitute é uma bela opção vegetariana para oferecer em reuniões intimistas ou até mesmo como entrada em almoços ou jantares de família.
Gostou da dica? Então, acompanhe o passo a passo e capriche no petisco, que fica ainda melhor com uma cervejinha bem gelada.
CROQUETE DE PALMITO PUPUNHA E MOLHO DE LIMÃO
Rendimento: 16 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 cebola pequena picada
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 vidro de palmito pupunha picado (300g)
- 1 tomate picado, sem pele e sem sementes
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 pote de requeijão cremoso (200g)
- 1 colher (chá) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- Para empanar:
- 2 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de rosca tipo panko
- Para fritar:
- 2 xícaras (chá) de óleo
- Para o molho de limão:
- 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
- ¼ xícara (chá) de sumo de limão
- 1 colher (sopa) de orégano fresco
- 1 colher (café) de sal
COMO FAZER:
- Refogue a cebola no azeite e junte o palmito picado e o tomate. Tempere com sal e pimenta e deixe por dois minutos.
- Polvilhe a farinha de trigo e acrescente o requeijão. Mexa bem até começar a soltar da panela. Adicione a salsa e retire. Coloque em um prato untado com azeite e deixe esfriar.
- Modele os croquetes e passe pelos ovos batidos e em seguida na farinha de rosca.
- Frite em óleo quente, escorra em papel absorvente e sirva com o molho de limão.
- Molho de limão: misture os ingredientes e deixe descansando por 10 minutos para encorpar. Sirva com os bolinhos.
- Dica: a farinha panko é mais granulada e deixa os empanados mais crocantes. Se preferir, substitua por farinha de rosca comum.
Fonte: Castelo.