Jovens da Geração Z elegem 5 lugares que você não pode perder em Vitória

Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Ilha do Mel, Cidade Presépio e Cidade do Sol. Vários são os apelidos para a cidade de Vitória, que completa 473 anos neste domingo (08). Para comemorar o aniversário de “Vitorinha”, os alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo que são capixabas - 5 dos 10 que compõem a turma - elegeram cinco lugares que mais amam na cidade e que são ótimas opções para quem quer passear, se divertir ou curtir o descanso.

As cinco opções oferecem ao visitante uma experiência diferenciada e, melhor, de graça! Do Centro Histórico à Orla de Camburi, cada ponto pode ser uma oportunidade de desfrutar da beleza da Capital e até mesmo programar um rolê com amigos ou com a família. Vem conferir!

Centro de Vitória

Dica da residente Carol Leal

O Centro Histórico de Vitória une cultura, memória e boemia em um só lugar. Lá é possível visitar o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, de 10h às 16h. Também tem o Museu Capixaba do Negro (Mucane), aberto para visitação de terça a sexta, das 12h às 19h horas.

O Sesc Glória traz teatro, música e cinema, com bilheteria aberta de terça a sábado de 10h às 20h, e atrações conforme programação semanal. Em obras, o Theatro Carlos Gomes não está aberto ao público, mas ainda assim sua arquitetura icônica pode render uma boa selfie.

Na Cidade Alta, o Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, também conta com exposições de arte regularmente e oferece um programa de visita guiada que conduz os visitantes pela história do prédio, uma obra do século 16.

O Centro Histórico é uma imersão na história da Capital. A Catedral Metropolitana e a Igreja de São Gonçalo são as locações favoritas para as celebrações; já o Convento de São Francisco está temporariamente fechado para visitas, mas também rende uma boa sessão de fotos para o feed. #ficaadica

Catedral Metropolitana Crédito: Carol Leal

Outros locais que marcam o cenário são o Viaduto Caramuru, a escadaria Maria Ortiz e a Praça Oito de Setembro, que homenageia o aniversário da cidade e foi palco do histórico comício das Diretas Já, marcando a redemocratização do Brasil, nos anos 80. Para curtir o dia em família ou fazer um piquenique, o Parque Moscoso é o destino ideal. Também não há como falar do Centro sem citar a Rua 7, que conta com bares tradicionais, feiras de artesanato e brechós. Aliás, para quem curte “garimpar” peças de roupa, os brechós e bazares estão espalhados por todo o bairro. É possível encontrar também sebos e lojas de antiguidades, incluindo lojas especializadas em discos e CDs antigos.

Para fechar o rolê, nada melhor do que uma boa roda de samba nos bares da região da Rua 7 e na paralela, a Rua Maria Saraiva. A casa da escola de samba Unidos da Piedade também está localizada por lá, e tem até a colorida escadaria Piedade para homenagear e dar um close.

llha das Caieiras

Dica da residente Rebeca Fagundes

A recém-inaugurada Orla da Ilha das Caieiras e de São Pedro é a arquibancada perfeita para deslumbrar o espetáculo de um dos pores do sol mais lindos de Vitória. A orla conta com um trecho de 1,1km de extensão, com calçadas, deques, ciclovias, arquibancadas alagáveis, bancos, atracadouros, rampas e píeres.

Considerando esse final de inverno, o sol tem se posto pouco depois das 17 horas. É aí que a paisagem se modifica, ficando mais linda a cada segundo. A composição dos barcos na maré, a biodiversidade do manguezal e a grandeza do contorno das montanhas do Mestre Álvaro deixam uma paisagem única a cada movimento do olhar.

A ilha é recheada de atividades para fazer no entardecer, como relaxar em uma das arquibancadas, comer e beber nos restaurantes tradicionais, praticar algum esporte, fazer um piquenique ou simplesmente admirar a paisagem.

Pedra da Cebola

Dica do residente Júlio Barros

Uma grande pedra em formato de cebola dá origem ao nome do parque que fica localizado entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha, em Vitória. O local é conhecido pelas diversas possibilidades de lazer que oferece. É possível contemplar a natureza e relaxar em meio ao verde.

É comum a prática de esportes como a caminhada, o futebol e Yoga. Há brinquedos para crianças e extensos gramados que acolhem muito bem um piquenique. O parque, que funciona de terça a domingo, das 5 às 22 horas, é equipado com bebedouros e banheiros. Como os demais parques da cidade, fecha para manutenção das 9 às 17 horas das segundas-feiras.

É possível observar diversas espécies de pássaros, além de peixes, tartarugas, garças, patos e gansos em dois lagos ornamentais. Os pavões, com suas cores vibrantes, costumam fazer muito sucesso, principalmente, entre as crianças.

Pedra da Cebola, em Vitória Crédito: Júlio Barros

Para ter acesso ao estacionamento, siga pela rua Ana Vieira Mafra, S/N - Mata da Praia. Há outra entrada pela Avenida Fernando Ferrari (ao lado do Detran), em frente à Ufes - Jardim da Penha. Para mais informações, entre em contato com a administração do parque pelo telefone 27 3327-4353.

Píer de Iemanjá

Dica da residente Yasmin Spiegel

A Orla de Camburi consegue ficar ainda mais linda quando vista do Píer de Iemanjá. Com um imponente monumento de 3,6m da divindade africana, que homenageia os praticantes de cultos afrobrasileiros no Estado, o local foi construído para atenuar erosões na praia, e inaugurado em 1988.

Hoje, o píer é um ponto turístico muito procurado por moradores e turistas que desejam aproveitar momentos de tranquilidade com uma das melhores vistas que a Capital pode oferecer. De lá dá para ver toda a extensão da maior praia da cidade, e no entardecer os contornos dos prédios da Mata da Praia, de Jardim da Penha e Jardim Camburi ganham uma moldura especial.

Ao visitar o local, aproveite também para passear pelo calçadão de Camburi. Com 6km de extensão, é o lugar perfeito para esportistas, já que conta com espaços apropriados para a prática de skate e patinação, além da ciclovia. Aos domingos, parte da orla é interditada à passagem de carros, e a população pode desfrutar de ainda mais espaço para caminhadas, corridas ou para aquela pedalada.

Píer de Iemanjá, em Camburi Crédito: Yasmin Spiege

Praia do Meio

Dica da residente Louize Lima

Apelidada de “Hawaizinho Capixaba” e abençoada pela vista do Convento da Penha, da Baía de Vitória e da Terceira Ponte, a Praia do Meio é um refúgio em meio à selva de pedra da Enseada do Suá. A praia é o point dos frequentadores assíduos do shopping da região. Durante a caminhada, que se inicia no Pier da Enseada, atrás do shopping, e vai até a Praça da Pedra do Sururu, é possível ver pessoas caminhando, descansando ou namorando a cena da vida acontecendo na Capital.

O local é encantador o suficiente para um piquenique, uma boa leitura, sessão de fotos ou apenas uma admiração dos barquinhos e navios que passam por baixo da Terceira Ponte e adentram a Baía de Vitória em direção ao porto. O cenário também é contemplado pelos aviões que passam baixinho, sobrevoando o mar azul-turquesa da cidade, cujas ondas quebram nas pedras. Quem frequenta ainda tem a vista da Ilha do Boi e do Morro do Moreno, em Vila Velha. Nem é preciso dizer que parece o cenário perfeito para muitas fotos na vibe natureza, né?!

Praia do Meio, em Vitória Crédito: Louize Lima