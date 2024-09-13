Bruna Medeiros celebra aniversário com festa na Curva da Jurema

A doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, promove um jantar científico exclusivo para ginecologistas, com o tema “O papel da genética no cotidiano da ginecologia”, tendo como palestrante convidada a renomada geneticista paulista Cristina Carvalho, pós-doutora em Ciências da Saúde pela UNIFESP e com ampla experiência em genética na Ginecologia e Reprodução Assistida. O jantar acontecerá no restaurante Lareira Portuguesa, no dia 18 de setembro, a partir das 19h30. Entre os assuntos abordados endometriose, síndrome do ovário policístico, abortamento recorrente, idade materna e gestação segura.