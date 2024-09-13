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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Bruna Medeiros celebra aniversário com festa na Curva da Jurema

Publicado em
13 set 2024 às 03:00
Fernando Medeiros, Socorrinho Morais e Bruna Medeiros e Leonardo Medeiros
Fernando Medeiros, Socorrinho Morais,  Bruna Medeiros,  Leonardo Medeiros e Camila Morais: família em festa!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Bruna!

A designer floral Bruna Medeiros celebrou idade nova nesta quarta-feira (11), no Flames, na Curva da Jurema, em Vitória. Na ocasião, BM lançou sua nova coleção com arte de Milena Almeida e comemorou seu Jubileu de Prata em Vitória. Ela é natural de Maceió e mora há 25 anos na Ilha. A aniversariante vestiu  blusa da estilista alagoana Alina Amaral e calça da The Store Vix.  O design dos cartões é de Taiza Ammar. A DJ Larissa Tantan fereveu a pista da festa e a mesade doces de Edna Jabour fez super sucesso na noite. O bolo foi assinado por Juliana Marculano. Veja as fotos.

NA SERRA

Andressa Santos, Leonelle Lamas e Maurenia Ribeiro
Andressa Santos, Leonelle Lamas e Maurenia Ribeiro: no Café de Negócios da Ases que aconteceu na quarta-feira (11) e reuniu cerca de 200 empresários. Crédito: EDSON REIS

Luxo e velocidade

Scandar Nemer a Janaína Pimenta recebem amigos e entusiastas do automobilismo no Speed Festival, em Guarapari, neste sábado (14). O evento de velocidade será realizado no Aeródromo da cidade e contará com grande estrutura, incluindo o exclusivo Espaço Porsche Club ES, que contará com uma exposição de possantes de tirar o fôlego.

Em São Paulo

A empresária Roberta Drummond, CEO da Innovare Arbor, está na Feira Internacional da Indústria de Esquadrias (Fesqua), que vai até sábado (14), em São Paulo. O evento é considerado o mais importante para o mercado de Esquadrias da América Latina.

Genética e ginecologia

A doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, promove um jantar científico exclusivo para ginecologistas, com o tema “O papel da genética no cotidiano da ginecologia”, tendo como palestrante convidada a renomada geneticista paulista Cristina Carvalho, pós-doutora em Ciências da Saúde pela UNIFESP e com ampla experiência em genética na Ginecologia e Reprodução Assistida. O jantar acontecerá no restaurante Lareira Portuguesa, no dia 18 de setembro, a partir das 19h30. Entre os assuntos abordados endometriose, síndrome do ovário policístico, abortamento recorrente, idade materna e gestação segura.

Franquia

A Praia do Canto foi o local escolhido pela empresária Carolina Lemos para abrir sua nova franquia de sapatos: a Sonho do Pés. Em outubro, o novo espaço vai abrir as portas e apresentar às capixabas um mix de calçados femininos que vão atendê-las em todas as ocasiões.

FESTA

Graziella Ferrari ao lado das assessoras Lurdinha Perovano e Denise Póvoa
Graziella Ferrari ao lado das assessoras Lurdinha Perovano e Denise Póvoa: celebrando o Dia do Brigadeiro na Nuvem Concept Store, Praia do Canto Crédito: Foto Certa

Projeto TransformAÇÃO

O Parque Moscoso vai se tornar um espaço de cultura, sustentabilidade e ação social neste sábado, 14. O evento Projeto TransformAÇÃO chega a sua segunda edição, após o sucesso em agosto. A estilista sustentável, produtora cultural e idealizadora do Eu amo BRECHÓ, Edy Lopes, convida a todos para uma tarde de customização, arte e ação social.

Capim Day

Reconhecida internacionalmente por sua expertise em gestão pecuária 360°, a capixaba Renata Erler será destaque no Capim Day, evento que acontece nesta sexta-feira (13), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Capim Day é o principal encontro sobre manejo de pastagens no Brasil e contará com a presença dos maiores especialistas da área como palestrantes. Renata, que atua em projetos tanto no Brasil quanto na África, dividirá o palco com outros grandes nomes, como Dra. Janaina Martuscello, Dr. Edênio Detmann, Felipe Moura e Antonio Chacker. Com o tema "O pasto comanda a gestão da fazenda", Renata vai mostrar como o manejo eficiente das pastagens pode transformar a rentabilidade das propriedades rurais.

Legislação do trabalho marítimo

Nesta sexta-feira (13), o Iate Clube do Espírito Santo, sempre comprometido com as questões marítimas e apoiador da segurança e desenvolvimento do setor, será palco do lançamento do livro "Direito do Trabalho Marítimo e Portuário - Teoria e Prática, Vol. 1", publicado pela editora Juruá e escrito pelo Diretor Jurídico do Clube, Marcos Aurelio de Arruda. O advogado, professor e ex-Capitão dos Portos do Espírito Santo é uma referência na área, com um currículo que inclui um mestrado em Direito Marítimo Internacional pela World Maritime University, em Malmo, Suécia.

No Rio

Nos dias 13 e 14 de setembro, Ariosto Santos vai ministrar aula e realizar procedimento de prótese de glúteo no Hospital Niterói D'Or. Conhecido por sua precisão e resultados naturais, o médico foi convidado para demonstrar a técnica que vem transformando o conceito de contorno corporal.

ALMOÇO

Gregório e Olímpia Repsold com Lane e Carlos Marianelli
Gregório e Olímpia Repsold e Lane e Carlos Marianelli: EM almoço especial que contou com uma palestra de Carlos Novais, da italiana Mapei, líder mundial na indústria da construção Crédito: Cloves Louzada

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