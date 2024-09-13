Bruna Medeiros celebra aniversário com festa na Curva da Jurema

Reconhecida internacionalmente por sua expertise em gestão pecuária 360°, a capixaba Renata Erler será destaque no Capim Day, evento que acontece nesta sexta-feira (13), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Capim Day é o principal encontro sobre manejo de pastagens no Brasil e contará com a presença dos maiores especialistas da área como palestrantes. Renata, que atua em projetos tanto no Brasil quanto na África, dividirá o palco com outros grandes nomes, como Dra. Janaina Martuscello, Dr. Edênio Detmann, Felipe Moura e Antonio Chacker. Com o tema "O pasto comanda a gestão da fazenda", Renata vai mostrar como o manejo eficiente das pastagens pode transformar a rentabilidade das propriedades rurais.