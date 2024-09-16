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Em Vila Velha

Festival Internacional de Dança do ES abre inscrições para oficinas gratuitas

Festival oferece oficinas de ballet e jazz, workshops e oportunidades de bolsas para bailarinos amadores e profissionais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 15:10

III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo está com inscrições abertas para oficinas gratuitas
III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo está com inscrições abertas para oficinas gratuitas Crédito: Reprodução Instagram @festivaldedancaes
O III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) chega em Vila Velha no próximo domingo, 22 de setembro, no Centro Unificado da Cultura (CEU). A entrada é gratuita e o festival oferece oficinas gratuitas de ballet e jazz, cujas inscrições já estão abertas.
O FIDES atrai amadores e profissionais de diversas localidades, incluindo Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros estados, promovendo o turismo e movimentando o comércio na Grande Vitória. As inscrições são gratuitas para alunos, coreógrafos e o público em geral, disponíveis através do formulário na bio do Instagram do Festival (@festivaldedancaes).

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Liviane Pimenta, idealizadora do festival no Espírito Santo, destaca a importância de tornar o evento acessível a todos. "Sempre trabalhei para criar oportunidades para aqueles que não conseguem pagar por inscrições, passagens, estadia e cursos. Agora, meu sonho se tornou realidade com essa edição totalmente gratuita", comemora. Ela também lembra com carinho da participação de Ana Botafogo na primeira edição em 2018.
O festival conta com workshops, certificados, premiações com medalhas e troféus, além de bolsas para festivais nacionais, internacionais e um possível contrato para companhia profissional. Com a chancela do Conselho Brasileiro da Dança, o festival  tem o objetivo de incentivar a educação, a cultura, a saúde, fomentar emprego e renda no setor criativo, além de promover o turismo local.
Nilcéia Nogueira de Oliveira, presidente do Instituto Corpo e Mente, também celebra o impacto positivo do festival. "É a realização de um grande sonho, oferecendo oportunidades a crianças, jovens e idosos de todas as idades, independente da classe social".
O festival conta com workshops, certificados, premiações com medalhas e troféus, além de bolsas para festivais nacionais, internacionais
O festival conta com workshops, certificados, premiações com medalhas e troféus, além de bolsas para festivais Crédito: Reprodução Instagram @festivaldedancaes
O evento fechará com chave de ouro de 11 a 13 de outubro, no Teatro da UFES, e contará com a presença de jurados e professores renomados, como a presidente do Conselho Brasileiro da Dança, Gisela Vaz, e a examinadora da Royal Academy of Dance de Londres, Meritxell Paradell, que virá diretamente de Barcelona, na Espanha, para o FIDES.

Serviço

  • III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo
  • Data: 22 de setembro (domingo)
  • Local: Centro Unificado da Cultura (CEU) - Rua Paulo Portela, 16, Ilha das Flores, Vila Velha
  • Mais informações: www.festivalonline.com.br

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