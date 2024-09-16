Festival Internacional de Dança do ES abre inscrições para oficinas gratuitas

III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo está com inscrições abertas para oficinas gratuitas Crédito: Reprodução Instagram @festivaldedancaes

O III Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) chega em Vila Velha no próximo domingo, 22 de setembro, no Centro Unificado da Cultura (CEU). A entrada é gratuita e o festival oferece oficinas gratuitas de ballet e jazz, cujas inscrições já estão abertas.

O FIDES atrai amadores e profissionais de diversas localidades, incluindo Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros estados, promovendo o turismo e movimentando o comércio na Grande Vitória. As inscrições são gratuitas para alunos, coreógrafos e o público em geral, disponíveis através do formulário na bio do Instagram do Festival (@festivaldedancaes).

Liviane Pimenta, idealizadora do festival no Espírito Santo, destaca a importância de tornar o evento acessível a todos. "Sempre trabalhei para criar oportunidades para aqueles que não conseguem pagar por inscrições, passagens, estadia e cursos. Agora, meu sonho se tornou realidade com essa edição totalmente gratuita", comemora. Ela também lembra com carinho da participação de Ana Botafogo na primeira edição em 2018.

O festival conta com workshops, certificados, premiações com medalhas e troféus, além de bolsas para festivais nacionais, internacionais e um possível contrato para companhia profissional. Com a chancela do Conselho Brasileiro da Dança, o festival tem o objetivo de incentivar a educação, a cultura, a saúde, fomentar emprego e renda no setor criativo, além de promover o turismo local.

Nilcéia Nogueira de Oliveira, presidente do Instituto Corpo e Mente, também celebra o impacto positivo do festival. "É a realização de um grande sonho, oferecendo oportunidades a crianças, jovens e idosos de todas as idades, independente da classe social".

O festival conta com workshops, certificados, premiações com medalhas e troféus, além de bolsas para festivais Crédito: Reprodução Instagram @festivaldedancaes

O evento fechará com chave de ouro de 11 a 13 de outubro, no Teatro da UFES, e contará com a presença de jurados e professores renomados, como a presidente do Conselho Brasileiro da Dança, Gisela Vaz, e a examinadora da Royal Academy of Dance de Londres, Meritxell Paradell, que virá diretamente de Barcelona, na Espanha, para o FIDES.

Serviço