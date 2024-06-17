Em show no ES, Filipe Ret critica PL do aborto: “Violência contra as mulheres”

No último sábado (15), o rapper Filipe Ret fez um show no evento "Maestria" em Vila Velha, e em dado momento, se posicionou contra a PL do aborto para toda a multidão que o acompanhava. Enquanto o cantor discursava sobre a crueldade do Projeto de Lei, o telão exibia a frase “Não a PL do aborto”.
“Esse projeto de lei tenta criminalizar mulheres que recorrem à interrupção da gravidez como o último recurso. As mais penalizadas são as mulheres pobres. Muitas mulheres que recorrem ao aborto são menores de idade. Vítimas de violência e de estupro. Esse projeto de lei é uma violência contra as mulheres, não ao PL do aborto”, disse.
A proposta prevê que mulheres, até mesmo as vítimas de estupro, que recorrem ao aborto a partir de 22 semanas de gestação, podem ser condenadas a 20 anos de prisão. Além de Ret, outros nomes já se pronunciaram sobre o assunto, como Ana Maria Braga, Ana Paula Padrão e a âncora da GloboNews Mônica Waldvogel. O assunto tem provocado um intenso debate e divide opiniões no Brasil.