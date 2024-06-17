Em show no ES, Filipe Ret critica PL do aborto: “Violência contra as mulheres”

“Esse projeto de lei tenta criminalizar mulheres que recorrem à interrupção da gravidez como o último recurso. As mais penalizadas são as mulheres pobres. Muitas mulheres que recorrem ao aborto são menores de idade. Vítimas de violência e de estupro. Esse projeto de lei é uma violência contra as mulheres, não ao PL do aborto”, disse.