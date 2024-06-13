Televisão

Âncora da GloboNews chora ao falar de PL que equipara aborto a homicídio

"Esse tema me tocou muito", disse Mônica Waldvogel, durante o Globo News Em Ponto, na manhã desta quinta-feira (13)
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 15:57

Âncora da GloboNews chora ao falar de projeto de lei Crédito: Reprodução/GloboNews
Mônica Waldvogel, 68, ficou emocionada durante o Globo News Em Ponto, na manhã desta quinta-feira (13), ao comentar o projeto de lei que torna a punição para algumas situações de aborto similar à pena de homicídios.
"Esse tema me tocou muito. Alguém tem que olhar para essa parte da sociedade, que é justamente a que está menos defendida por todo mundo, até pela família. Eu fico muito tacada", disse Mônica Waldvogel.
Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto, na quarta-feira (12), durante votação relâmpago. O tema ainda não tem data para ser votado em plenário.
Projeto é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e contou com o apoio da bancada evangélica.

Veja Também

Regina Duarte lamenta morte de Ilva Niño, a empregada Mina de 'Roque Santeiro'

Ed Motta chama de 'burro' quem ouve hip hop: 'Qualquer um, sem exceção'

Cantor Nahim, sucesso dos anos 1980, é encontrado morto em casa aos 71 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aborto Famosos globo Televisão
