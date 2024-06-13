Ed Motta chama de 'burro' quem ouve hip hop: 'Qualquer um, sem exceção'

Ed Motta durante show em Porto Alegre em 2017; cantor critica quem gosta de hip hop: 'Burro' Crédito: Fotoarena/Folhapress

O nome de Ed Motta está repercutindo nas redes sociais após uma fala do cantor viralizar. Durante um vídeo com transmissão ao vivo em seu perfil de Instagram, o ator afirmou que quem escuta hip hop é burro.

"Eu não sou branco, sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um", disse ele, por diversas vezes. "Sem exceção."

Ele ainda afirmou que o humorista Rafinha Bastos é "bobalhão e imbecil". "Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse Rafinha Bastos: 'Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir'. O cara é um imbecil".

Motta falou que as pessoas inteligentes escutam jazz e música clássica. Nas redes sociais, o comentário não pegou bem entre internautas.

Lumena, ex-BBB 21, ironizou a fala. "Fazendo um remix de hip hop da música 'Colombina' do Ed Motta...", escreveu ela em uma publicação.

"Não dá para odiar o Ed Motta, ele é muito engraçado, tudo o que ele fala parece uma alucinação", falou o perfil @Mu540.