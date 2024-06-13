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Justiça

Samara Felippo se revolta com decisão do juiz do caso de racismo sofrido pela filha

A atriz ficou indignada ao descobrir que a filha não poderá dar a sua versão dos fatos durante o processo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 10:38

Samara Felippo ficou indignada com o andamento do processo que move contra as agressoras de sua filha, Alicia
Samara Felippo ficou indignada com o andamento do processo que move contra as agressoras de sua filha, Alicia Crédito: Instagram/@sfelippo
Samara Felippo compartilhou a sua indignação com o andamento do processo que apura o caso de racismo sofrido por sua filha, Alicia, de apenas 14 anos. Em uma nota publicada em seu Instagram, e compartilhada também por seu advogado, o Dr. Hédio Silva Jr., ela revelou que sua filha não será chamada para dar a sua versão sobre o ocorrido.
"Vítima de racismo explícito ocorrido na escola, no dia 22 de abril, minha filha, de 14 anos, foi proibida de manifestar-se no processo que apura a conduta de suas ex-colegas de escola, agressoras que inclusive confessaram a prática de racismo. Onde a escola também reconheceu o ato racista. Ela poderá participar da audiência, mas calada, sem direito de apresentar a sua versão dos fatos", escreveu ela. A atriz ainda disse que as "agressoras já foram ouvidas", mas que, até o momento, nem ela, nem a filha, nem seus advogados foram chamados a depor.
Samara também contou que mesmo o ato de racismo tendo sido confessado pelas agressoras, o caso está sendo tratado como violação de direito autoral: "Por que um ato infracional análogo ao crime de racismo, confessado pelas agressoras, está sendo tratado como violação de direito autoral? Ou seja, está sendo tratado como se as agressoras somente tivessem rasgado um trabalho escolar e ponto. Existe uma frase violenta de cunho racista no interior do caderno. Por que isso não está sendo levado em conta?", questionou a artista.
Por fim, a atriz disse que seus advogados iriam tomar as atitudes cabíveis: "Não estou lutando somente pela minha filha, venho há anos, através das minhas redes, denunciando casos de racismo. [...] Não sei o que pensar sobre essa decisão. Meus advogados estão tomando as providências, mas estou estarrecida. A relativização do racismo persiste".
A reportagem entrou em contato com os advogados da artista e aguarda o retorno para saber quais medidas serão adotadas pela defesa.

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