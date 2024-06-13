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Música

'Já tinha sido convidada quando a Fafá de Belém se posicionou', diz Gaby Amarantos sobre o Rock in Rio

Cantora considerou justa a preocupação de colega paraense sobre exclusão de artistas do Norte de festivais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 08:49

Gaby Amarantos faz parte do time de jurados do The Voice Brasil
Gaby Amarantos faz parte do time de jurados do The Voice Brasil Crédito: JOAO COTTA/TV Globo
A reclamação de Fafá de Belém sobre o Rock in Rio excluir os artistas do Norte do Dia Brasil ainda ecoa no meio. Em entrevista à Folha de S.Paulo no 31º Prêmio da Música Brasileira, nesta quarta-feira (12), Gaby Amarantos contou que irá participar do festival.
"Eu tinha sido convidada e ia ser anunciada pelo Rock in Rio quando a Fafá se posicionou", começou a cantora, que considerou legítima a colocação da também artista paraense.
"A colocação dela é importante e justa porque não é só sobre o Rock in Rio, mas todos os festivais, premiações. Não se pode fazer mais nada neste país sem incluir os artistas do Norte, os artistas da Amazônia. A gente faz parte do Brasil", disse.
Na premiação, Gaby chamou atenção mais uma vez por usar um figurino sensual e justíssimo. "Estou linda, plena, maravilhosa, leve e solta. Essa sou eu (risos)", comentou. "A gente tem que se aceitar como a gente é e eu jamais aceitaria alguém ou algo que me ditasse regras".

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