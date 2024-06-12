Quarteto do ES levará música clássica ao Women's Music Event, em São Paulo

O Quarteto ZURI irá se apresentar no Women’s Music Event (WME) Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai marcar presença no Women’s Music Event (WME), o maior evento de mulheres da indústria da música do Brasil. Chegando na sua oitava edição em 2024, a programação está recheada, com destaque ao Quarteto ZURI - grupo de mulheres negras, periféricas e integrantes da Sinfônica do ES.

Formado pelas musicistas Jacqueline Lima (primeiro violino), Emily Cristina (segundo violino), Dayse Sales (viola) e Jéssica Vianna (violoncelo), o quarteto fará um pocket show no dia 22 de junho (sábado), às 16h30, na Conferência na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

A apresentação contará com músicas que vão do erudito ao popular no formato de sinfonia de cordas tradicional. O intuito é transmitir diversidade, representatividade e facilitar o acesso do público para o cenário erudito brasileiro. Cada uma das artistas vem de uma parte diferente do país, mas se juntaram em 2022, no Espírito Santo.

“Participar do WME é a realização de um sonho antigo para nós. Desde o primeiro contato quando nos inscrevemos para o pitching e fomos selecionadas em 2023, nosso coração se encheu de emoção com a possibilidade de estar ao lado de tantas mulheres que admiramos, e ainda ter a chance de apresentar nosso trabalho fora do ES pela primeira vez”, comenta Jacqueline Lima.

“O pocket show do Quarteto ZURI é muito importante para a nossa programação, tanto por mostrar quatro mulheres fazendo releituras populares das artistas mais diversas, como Anitta, Ludmilla, Elza Soares e muitas outras no formato clássico de cordas quanto por trazerem essa diversidade sonora para o nosso contexto”, conta Claudia Assef, cocriadora do WME, junto com Monique Dardenne.

Ao longo dos três dias, 20 a 23 de junho, o público poderá desfrutar de shows, oficinas, masterclasses, palestras e painéis. O Women's Music Event (WME) é uma plataforma de música, negócios e tecnologia criada para aumentar o protagonismo da mulher na indústria da música.

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