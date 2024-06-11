Festival une música, arte e sustentabilidade em Manguinhos neste sábado (15)

Festival Casa Corais acontece neste sábado (15) na Serra Crédito: Melina Furlan

Um festival que respira música, arte e sustentabilidade. Essa é a proposta do Casa Corais, que chega à 9ª edição, neste sábado (15), no Espaço Chico Bento, em Manguinhos. O evento, que conecta diversos públicos - principalmente do surf, skate e street - chega com uma programação ainda maior em 2024.

Com ingressos que variam entre R$ 65 (meia, 3º lote) e R$ 130 (inteira, 3º lote), o festival promete trazer uma variedade musical. Pela primeira vez no Estado, o DJ Afterclapp é uma das atrações mais aguardadas do evento, que deve colocar todo mundo para dançar na pista com muito groove e brasilidades.

Macucos é atração confirmada no Casa Corais Crédito: Rodrigo Pysi

Além disso, quem também agita Manguinhos é a banda Macucos, com o melhor do reggae capixaba. Também haverá apresentações da banda Pura Vida, DJ Ze Maholic, Forró da Lore, com Lorena Dalvi, Thaysa Pizzolato com seus timbres flutuantes, e banda Frecha - que flerta com referências do funk americano, rap e rock brasileiro.

O Festival Casa Corais foi idealizado por Gabriel Muniz, que trouxe o evento em 2018 inspirado em experiências próprias na cidade de Byron Bay, na Austrália. Segundo ele, o Espírito Santo merecia uma festa que reunisse diversos elementos da música e da arte. “Senti que o Estado não tinha muitos eventos que levavam a consciência ambiental, com arte interativa e bandas locais. Tudo isso no mesmo ambiente", destacou Muniz.

Festival Casa Corais leva arte interativa para o público Crédito: Melina Furlan

ARTE E MEIO AMBIENTE

Além da valorização da cena musical, o festival traz expositores de arte de diversas vertentes, live painting (pintura em tempo real), yoga e tatuadores com flash tattoos. Tudo isso para tornar a experiência das pessoas com a arte ainda maior. Por sinal, a expectativa de público é de 700 a mil pessoas na edição deste ano.

Flash Tattoo no Festival Casa Corais Crédito: Melina Furlan

Uma outra pegada do festival é a preocupação com o meio ambiente. Dentre as ações que acontecem dentro e fora do evento, há exposições ambientais, ações na praia, redução ao máximo da utilização do plástico.

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