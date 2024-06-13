Quinta (13) com show de Andreas Kisser, do Sepultura, e arraiás em shoppings; agenda

Shows
Clube Big Beatles - Andreas Kisser
Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles, que contará com participação especial de Andreas Kisser, do Sepultura. A partir das 21h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Especial
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
Lançamento do livro “O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas”
O ilustrador Thiago Egg lança no dia 13 de junho, às 19h, na livraria Leitura do Shopping Vitória, o seu mais novo livro “O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas”, assinado em conjunto com o escritor Phellip Willian. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Festas juninas
Arraiá do Montserrat
Festa junina com shows, aula de forró, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 13 a 16 de junho. Horário: de 18h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Varanda, piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Ingressos à venda no site da Sympla. Na quinta (13), das 18h às 19h30, Rener Nogueira e das 20h às 22h, Forró Bem Ti Vi.
Degusta Arraiá
De 13 a 16 de junho, com entrada gratuita. Na quinta (13), show de Pele Morena, às 20h. Local: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Havi
DJ Havi no Barlavento, a partir das 18h. Ingressos: R$ 25 com nome na lista. Avenida Dante Michelini, K1, Praia de Camburi, Vitória.
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Closy de Amor
Com Priklinha, Sabino, Paraguassu e Ysa, no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadim
Com Junto & Misturado, Samba Jr, Samba Dm e Primeira Classe, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada grátis até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Quinta é Quase Sexta
Com Alexandre Moreira e Saulo Santos, a partir das 18h. Na Casa de Bamba. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quinta de Tributos
Com André Carvalho, a partir das 19h no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com a Banda Back To The Past, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Projeto Quinta D'elas
Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
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