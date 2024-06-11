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Preta Gil revela infecção no rim após ficar dias internada e afastada do trabalho

Cantora recebeu o diagnóstico de pielonefrite após sentir dores intensas e a alerta para importância da hidratação constante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 10:17

Preta Gil no Roda Viva
Preta Gil revela infecção no rim Crédito: Divulgação/Nadja Kouchi
A cantora Preta Gil recebeu o diagnóstico de pielonefrite, uma infecção no rim, após sentir fortes dores no lado direito do corpo. Inicialmente, ela acreditava que a dor era muscular e apenas tomou analgésicos receitados por médicos, e seguiu com sua agenda de trabalho.
Na quinta-feira (6), porém, a dor se intensificou, impedindo-a de viajar para uma apresentação no São João da Thay. Após uma série de exames, foi confirmada a infecção renal e a necessidade de colocar um cateter duplo J no ureter direito para desobstruir uma fibrose. A artista ficou internada por quatro dias devido à infecção, febre e dores.
Agora, a cantora se recupera em casa com o uso de antibióticos orais e repouso. Ela foi liberada para apresentar o programa TVZ, do Multishow, caso se sinta bem, e tirará folga na semana seguinte.
Em suas redes sociais, Preta alertou para a importância da hidratação constante e atenção aos sinais do corpo. "Se tiver um sinal de uma dor severa, não ache que é bobagem, não se automedique, procure um médico", aconselhou.
Em dezembro de 2023, Preta finalizou tratamento contra um câncer de intestino. Ela teve parte do trato intestinal reconstruído cirurgicamente.

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