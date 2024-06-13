Regina Duarte lamenta morte de Ilva Niño, a empregada Mina de 'Roque Santeiro'

Ilva Niño é a vó Santinha na série 'Os Roni' Crédito: Edu Viana/Divulgação Multishow

A atriz Regina Duarte, 77, usou as redes sociais para lamentar a morte da atriz Ilva Niño, aos 90 anos, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, que culminaram numa falência múltipla de órgãos.

Com mais de 30 novelas no currículo, a atriz ficou bastante conhecida pelo papel da empregada Mina em "Roque Santeiro" (Globo, 1985), personagem que contracenava diretamente com Viúva Porcina, papel de Regina na trama de Dias Gomes (1922-1999) e Aguinaldo Silva.

"Não é hora de gritaria. Mas como posso deixar de postar o afeto e o carinho que me uniu a Ilva Niño que hoje nos deixou?", começou Regina na postagem.

"Em nosso encontro na novela 'Roque Santeiro', deu-se o privilégio que tive de conviver com ela. Permita, Nosso Senhor, que a gente possa continuar rindo e correndo atrás da felicidade", completou.

Na novela, Mina era criada de Porcina, a quem era fiel, confidente e cúmplice. O papel de empregada era recorrente na carreira de Ilva em mais de seis décadas. Mas também viveu muitas donas de casa ou mulheres nordestinas em seus trabalhos.

A partir da década de 1970, Niño passou a ter diversos papéis em novelas da Globo a maioria como mulheres de personalidade forte. Foi Alzira, a mãe das personagens de Betty Faria e Elizangela, em "Pecado Capital", de 1975, e Cotinha, a mais velha de quatro irmãs pernambucanas, em "Sem Lenço, sem Documento", de 1977.