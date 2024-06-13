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Atriz com doença rara se apresenta no ES: “Minha vida mudou completamente”

Com trajetória marcada por luta, Dani Guedes é estrela da peça ‘Stronger - A mais Forte’, espetáculo que chega em Vitória neste mês
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 11:54

Atriz Dani Guedes
Atriz Dani Guedes se apresenta em Vitória em junho Crédito: Divulgação
No próximo dia 22 de junho, a cidade de Vitória será palco da emocionante peça "Stronger - A mais Forte". Estrelada pela atriz Dani Guedes, a peça destaca a importância da inclusão de pessoas com deficiências, doenças raras e invisíveis, abordando como a arte é fundamental neste processo. Com sessões às 20h e às 22h, os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25 pelo site Sympla. O espetáculo será no Teatro Sesi, em Jardim da Penha.
Dani Guedes descobriu em 2020 um tumor raro que a fez perder a hipófise, glândula responsável pela produção de hormônios no corpo humano. Com essa perda, ela desenvolveu diversas comorbidades raras, físicas, cognitivas e sensoriais. Sua trajetória é marcada pela luta contra a falta de informação e inclusão, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade em geral.
“Por ter retirado a hipófise, acabei desenvolvendo panhipopituitatismo, diabetes insipidus, insuficiência adrenal, hipogonadismo e ansiedade generalizada. Minha vida mudou completamente. Foram cinco anos longe dos palcos. Cinco longos anos morrendo um pouquinho por dentro”
Apesar dos desafios, Dani encontrou na arte um refúgio e um meio de dar esperança a outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Em 2023 ela criou a Cia de Teatro Raro, que visa incluir pessoas com deficiência e com doenças raras neste universo. "Eu poderia fazer teatro mesmo que todo meu corpo não reagisse mais, apenas com o piscar dos meus olhos", afirma a atriz.

‘Stronger - A mais Forte’

"Stronger - A mais Forte", escrita e dirigida por Ricardo Leitte, é uma adaptação inspirada na obra de August Strindberg e traz à tona a diversidade em sua forma mais ampla. O enredo se passa em uma noite fria de Natal nos anos 1950, em Nova Iorque, onde duas mulheres confrontam suas angústias e segredos no depósito de uma loja de departamentos.
A peça não é apenas uma peça de teatro; é um grito por inclusão e respeito. O público-alvo inclui mulheres com deficiências raras e ONGs que as acolhem, mas o espetáculo é recomendado para todos que buscam um entretenimento inteligente e sensível.

Serviço

  • Peça: "Stronger - A mais Forte"
  • Data: sábado (22)
  • Local: Teatro Sesi, em Jardim da Penha, Vitória
  • Sessões: 20h e 22h
  • Ingressos: A partir de R$ 25 no site Sympla

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