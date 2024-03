Quando desconfiar de uma doença rara? Médicas explicam

O diagnóstico tardio contribui para a ocorrência de danos irreversíveis ao organismo, sequelas, baixa qualidade de vida, sofrimento individual e familiar

Elas atingem aproximadamente 13 milhões de pessoas somente no Brasil, estão divididas em cerca de 6 mil a 8 mil tipos, são crônicas, progressivas, degenerativas e incapacitantes e, em alguns casos, o diagnóstico pode levar até 15 anos pela falta de profissionais especializados, pesquisas e exames. Estamos falando das Doenças Raras, um grupo de enfermidades ainda desconhecidas por grande parte da população.

A primeira delas, de acordo com a médica, é que as doenças raras são pouco conhecidas. Então, é comum os pacientes passarem por muitas consultas até acontecer a suspeita diagnóstica. A segunda barreira é que parte dessas doenças são diagnosticadas por meio de exames genéticos, nem sempre disponíveis.

Quando desconfiar de uma doença rara?

Segundo dados da Rede Nacional de Doenças Raras, projeto de pesquisa que engloba 40 instituições de todo o Brasil, mais de 80% dos pacientes começam a ter sintomas antes dos 18 anos e o tempo entre o início dos sintomas e diagnóstico varia entre as diferentes doenças.

Um estudo recente feito no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória sobre uma dessas doenças raras, o Angiodema Hereditário, por exemplo, apontou que o tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 15 anos. “Esse achado foi concordante com o observado em outros estados brasileiros e nos mostra que ainda temos que avançar no sentido de estabelecer o diagnóstico o mais precocemente possível”, comentou Faradiba.