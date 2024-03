Alzheimer: entenda o que é o comprometimento cognitivo leve

Identificar os sintomas iniciais é fundamental para um ao diagnóstico precoce e a adoção de uma série de condutas capazes de evitar ou postergar o agravamento da doença

A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa, caracterizada pela perda progressiva de neurônios em áreas associadas a funções cognitivas, tais como memórias de curta duração e linguagem. Hoje, é considerada uma das demências mais frequentes entre a população. Só no Brasil de hoje, cerca de 4,2 milhões de cidadãos têm demência ou declínio cognitivo leve, conforme a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz).

Embora não tenha cura, o cuidado é mais eficaz em casos diagnosticados precocemente, proporcionando mais qualidade de vida ao portador. O tratamento é variado, de acordo com os sintomas presentes em cada caso, e buscam retardar a evolução da doença.

“Ao envelhecer, o ser humano tem maior probabilidade de desenvolver demências. Estimativas apontam que até 2050 a população mundial com Alzheimer deve triplicar, indo a aproximadamente 150 milhões de indivíduos”, conta o neurologista Alessandro Sousa, do Hospital São Luiz Campinas.

“Para não ser parte dessas estatísticas é importante ficar atento e evitar alguns fatores que, de acordo com estudos, podem aumentar o risco de degeneração mental. São eles: baixa escolaridade, perda auditiva, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, alcoolismo, traumatismo cranioencefálico, sedentarismo, depressão, tabagismo , isolamento e poluição”, alerta o médico.

Entenda o Comprometimento Cognitivo Leve

Uma pesquisa encomenda pela Associação Americana de Alzheimer, mostrou que quatro a cada cinco pessoas desconhecem o termo Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), que afeta até 18% dos idosos com mais de 60 anos e pode servir para iniciar um processo de identificação e controle do Alzheimer.

Segundo o geriatra Roni Chain Mukamal, da MedSênior, identificar os sintomas iniciais é fundamental para um ao diagnóstico precoce e a adoção de uma série de condutas capazes de evitar ou postergar o agravamento da doença. Ele acrescenta que a conscientização e informação são importantes no processo de prevenção.

O especialista explica que o CCL é caracterizado por mudanças sutis na memória e no fluxo do pensamento, tendendo a aumentar ao se levar em conta o envelhecimento populacional: os números estimam que o número que hoje é de 1,5 milhão de pessoas seja quatro vezes maior em três décadas.

Para ele, a relação entre médico e paciente e o acompanhamento mais próximo é um diferencial enquanto nem sempre é fácil distinguir problemas cognitivos resultantes de um envelhecimento normal daqueles relacionados à CCL, que tem relação com o Alzheimer. “Não são apenas as possibilidades de tratamento que crescem com a descoberta precoce, mas também pode ser previamente iniciado todo um trabalho de preparação para os cuidados futuros que a família e cuidadores deverão ter”, explica.