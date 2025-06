Se cuida

5 benefícios da psicanálise quântica contra depressão e ansiedade

Psicanalista explica como a abordagem pode oferecer um olhar mais holístico para essas condições

Diante do aumento dos casos de desequilíbrios emocionais, novas abordagens terapêuticas têm despertado o interesse de profissionais e pacientes. Entre elas, a psicanálise quântica se destaca por propor uma visão integrada da mente e do corpo. >

“A ansiedade e a depressão não são apenas disfunções químicas no cérebro. Elas estão profundamente ligadas a padrões de pensamentos negativos, emoções não resolvidas e desequilíbrios energéticos no corpo. A física quântica nos ensina que nossos pensamentos e sentimentos têm uma frequência que afeta diretamente nossa saúde mental e física”, explica. >

A seguir, o Dr. Jorge Guedes compartilha algumas maneiras pelas quais a abordagem quântica pode ajudar no tratamento da ansiedade e da depressão. Confira! >

1. Entender e transformar padrões de pensamento negativos

2. Conectar corpo e mente para promover a cura

O Dr. Jorge Guedes explica que muitas vezes a ansiedade e a depressão se manifestam como sintomas físicos, comodores no corpo, fadiga e tensão. Na psicanálise quântica, a saúde mental é vista comoparte de um sistema maior, que inclui o corpo e a energia ao redor dele. >

“Quando tratamos a mente sem olhar para o corpo e para o campo energético, estamos tratando apenas a superfície do problema. A cura acontece quando conseguimos integrar todas as partes do ser”, pontua o especialista. >