Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira estreia em Vitória projeto em homenagem aos Beatles
Veja como participar

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira estreia em Vitória projeto em homenagem aos Beatles

O espetáculo é gratuito e vai reunir orquestra, vozes, balé e teatro, com mais de 50 artistas no palco
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 15:00

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira Crédito: Divulgação
A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira realizará na capital capixaba a estreia do projeto Ídolos Orquestrados com o concerto “The Beatles”, reunindo arranjos sinfônicos para as canções dos Quatro Fabulosos de Liverpool. O espetáculo será apresentado nos dias 18 e 19 de junho, às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Devido a alta procura, foi aberta uma sessão extra às 18h no dia 19.
Os ingressos são disponibilizados gratuitamente e os das apresentações às 20h esgotaram rapidamente. Ainda é possível adquirir os ingressos da sessão extra, que podem ser retirados na sexta-feira (14), a partir de 9h da manhã, de forma online pelo site LeBillet. As poltronas serão numeradas e será permitida a retirada de no máximo dois ingressos por CPF. Os bilhetes devem ser apresentados obrigatoriamente, em versão digital, na entrada do teatro. Após a estreia no ES, o concerto “The Beatles” será apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo.
De acordo com o maestro Tiago Padim, o concerto “The Beatles” tem o objetivo de apresentar as canções sob um viés diferente do qual o público está acostumado.
“Sempre ouvimos as músicas dos Beatles executadas por bandas com instrumentos tradicionais como guitarra, baixo, bateria etc. Neste concerto iremos mostrá-las em formato sinfônico, com instrumentos de banda junto a violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé, trompete, trompas”
O espetáculo vai reunir orquestra, vozes, balé e teatro, com mais de 50 artistas no palco interpretando clássicos como “Yesterday”, “Let it Be” e “All You Need is Love”. Neste projeto o maestro conta com um corpo técnico que inclui os artistas Liege Milhioli (produção vocal), Malu Braga (coreografia), Anderson Rosa (texto e direção) e Tauã Delmiro (participação especial).

SERVIÇO

  • CONCERTO "THE BEATLES"
  • Data: 18 e 19 de junho (terça e quarta-feira)
  • Horário: 18h e 20h
  • Local: Teatro Universitário (Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes), Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • Entrada franca. Retirar os ingressos na sexta-feira (14), a partir de 9h da manhã, de forma online pelo site www.lebillet.com.br

Veja Também

Grande Sertão: adaptação visionária de Guel Arraes estreia nesta quinta

Zeca Baleiro chega a Vitória neste mês: “Prometo fazer um show muito quente”

Ludmilla anuncia nova turnê do Numanice com show em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beatles Música teatro Teatro da Ufes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados