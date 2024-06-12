Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira estreia em Vitória projeto em homenagem aos Beatles

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira Crédito: Divulgação

A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira realizará na capital capixaba a estreia do projeto Ídolos Orquestrados com o concerto “The Beatles”, reunindo arranjos sinfônicos para as canções dos Quatro Fabulosos de Liverpool. O espetáculo será apresentado nos dias 18 e 19 de junho, às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Devido a alta procura, foi aberta uma sessão extra às 18h no dia 19.

Os ingressos são disponibilizados gratuitamente e os das apresentações às 20h esgotaram rapidamente. Ainda é possível adquirir os ingressos da sessão extra, que podem ser retirados na sexta-feira (14), a partir de 9h da manhã, de forma online pelo site LeBillet. As poltronas serão numeradas e será permitida a retirada de no máximo dois ingressos por CPF. Os bilhetes devem ser apresentados obrigatoriamente, em versão digital, na entrada do teatro. Após a estreia no ES, o concerto “The Beatles” será apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo.

De acordo com o maestro Tiago Padim, o concerto “The Beatles” tem o objetivo de apresentar as canções sob um viés diferente do qual o público está acostumado.

“Sempre ouvimos as músicas dos Beatles executadas por bandas com instrumentos tradicionais como guitarra, baixo, bateria etc. Neste concerto iremos mostrá-las em formato sinfônico, com instrumentos de banda junto a violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé, trompete, trompas”

O espetáculo vai reunir orquestra, vozes, balé e teatro, com mais de 50 artistas no palco interpretando clássicos como “Yesterday”, “Let it Be” e “All You Need is Love”. Neste projeto o maestro conta com um corpo técnico que inclui os artistas Liege Milhioli (produção vocal), Malu Braga (coreografia), Anderson Rosa (texto e direção) e Tauã Delmiro (participação especial).

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