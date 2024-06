Ludmilla anuncia nova turnê do Numanice com show em Guarapari

Avisa que ela vem aí! Na tarde desta terça-feira (4), Ludmilla divulgou em suas redes sociais o retorno da turnê do Numanice #3. A tour passará por mais de 16 cidades do país - incluindo Guarapari - além de shows em Portugal e nos Estados Unidos. A pré-venda dos ingressos para o show no ES começam na próxima quinta, 6 de junho.



Antes mesmo da divulgação da turnê nas redes, a "Rainha da Favela" apareceu na última segunda-feira (3), de surpresa em um pagode do Rio de Janeiro, e de lá fez o anúncio. A cantora começou o show com a música “Teu Segredo” e em seguida surpreendeu os fãs ao anunciar o retorno da tão aguardada turnê de Numanice.