MC Poze vai à presídio protestar e pede libertação de Oruam da prisão

Caso ocorreu com um grupo de fãs do filho de Marcinho VP; Otruam foi preso após se envolver em uma confusão com policiais em uma operação

Publicado em 26 de julho de 2025 às 15:04

MC Poze vai à presídio protestar e pede libertação de Oruam da prisão Crédito: Instagram/@pozevidalouca

O funkeiro MC Poze do Rodo participou de um protesto na porta do presídio de Bangu 3, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (25) para pedir a libertação do rapper Oruam, de quem é amigo.>

O caso ocorreu com um grupo de fãs do filho de Marcinho VP. "Liberdade já para o menino maluquinho", escreveu Poze em sua conta no Instagram. Fernanda Valença, noiva do rapper e Vivi Noronha, mulher de Rodo também participaram do protesto.>

Junto com palavras de ordem e canções, o grupo carregava cartazes escritos: "MC não é bandido", "Liberdade Oruam" e "Paz, justiça e liberdade".>

Poze do Rodo e Vivi Noronha Crédito: Instagram/@pozevidalouca

O caso de Oruam ainda está em apuração. Ele foi preso após se envolver em uma confusão com policiais durante uma operação que visava cumprir mandado de busca e apreensão contra um menor de idade.>

>

Segundo os agentes, o cantor teria tentado impedir a ação, o que resultou na detenção. Na quarta (23), Oruam foi levado ao presídio de Bangu 3, onde estão diversos membros da facção Comando Vermelho.>

Oruam disse que foi vítima de um abuso de autoridade. "A lei só vale para o preto e pobre", disse ele em manifestação para a Folha de S.Paulo nesta semana.>

