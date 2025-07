Preso

Oruam é enviado para presídio do Comando Vermelho

Na unidade ficam custodiados os presos com alta periculosidade e todos são da mesma geração do tráfico do pai de Oruam, o Marcinho VP

Publicado em 23 de julho de 2025 às 12:23

Capa da revista britânica Dazed, com Oruam Crédito: Dazed

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, 25, o Oruam, foi transferido para o presídio onde estão integrantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, antes mesmo da audiência de custódia. Ela está prevista para a tarde desta quarta-feira (23) e irá avaliar a legalidade da prisão, conforme prevê o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).>

No sistema penitenciário fluminense os internos são separados de acordo com a facção que tem influência sobre a região de origem do custodiado ou com suas alianças criminosas para evitar confrontos. Há cadeias diferentes designadas para Comando Vermelho, TPC (Terceiro Comando Puro), ADA (Amigos dos Amigos) e para milicianos, por exemplo.>

Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), Oruam foi encaminhado ainda na noite de segunda (22) para a penitenciária Serrano Neves (conhecida como Bangu 3A), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.>

Nessa unidade ficam custodiados os presos com alta periculosidade do Comando Vermelho, como os chefes My Thor, Criam de Belford Roxo, Léo Barrão, Choque e Naldinho. Todos são da mesma geração do tráfico do pai de Oruam, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado pela polícia líder da facção e preso em presídio federal.>

O local é o mesmo onde ficou Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, 26, quando foi preso em 29 de maio sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ingressar no sistema prisional, ele afirmou identificar-se com o Comando Vermelho, segundo a Seap.>

Ainda segundo a Seap, Oruam está em uma cela isolada, e passou a noite separado dos demais internos. Ele está recebendo a alimentação padrão da unidade, composta por café da manhã com café com leite e pão com manteiga. O almoço será frango, cenoura cozida, feijão, arroz, salada de beterraba ralada e suco.>

Ao se entregar, o músico pediu desculpas. "Só pedir desculpa mesmo. Dizer que eu amo muito meus fãs. Eu vou dar volta por cima, tropa. Estou com Deus e tá tranquilão. Sou forte!", afirmou após desembarcar na Cidade da Polícia.>

Mais cedo, o cantor já tinha divulgado um vídeo no qual dizia que iria se entregar à polícia.>

"A todos vocês que gostam de mim, vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu?", disse. Oruam ainda pediu desculpas. "Desculpas a todo mundo, que eu errei. Vou me entregar e provar que não sou bandido, vou dar a volta por cima com a minha música", acrescentou.>

COMO FOI A PRISÃO

A prisão preventiva de Oruam foi decretada após ele ser indiciado por atacar policiais e, supostamente, facilitar a fuga de um suspeito de roubo de carros.>

Adolescentes e amigos que estavam na casa de Oruam foram detidos ao deixar o local Crédito: Reprodução TV Globo

Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorreu na noite de segunda-feira (21), na residência do artista, no Joá, zona oeste da capital.>

Agentes da DRE monitoravam o jovem suspeito de roubo que estava no local. Quando ele deixou a casa e foi abordado do lado de fora, Oruam teria incitado ataques a policiais, usando pedras, segundo os relatos dos agentes.>

Ainda de acordo os depoimentos dos policiais, o rapper também teria arremessado pedras e paralelepípedos, danificado a viatura e ferido levemente um policial. Além disso, Oruam teria ameaçado o delegado Moyses Santana, titular da DRE, mencionando ser filho de Marcinho VP.>

"A equipe permaneceu em monitoramento com viatura descaracterizada. No momento em que o alvo saiu da residência com outras quatro pessoas, foi abordado, sendo apreendidos um celular e um cordão", informou a polícia.Durante a abordagem, segundo os agentes, oito pessoas surgiram na varanda da casa e iniciaram os ataques. Oruam teria reconhecido o delegado Santana e passado a insultá-lo.>

QUEM É ORUAM

Mauro, nome de batismo de Oruam, é o quarto filho de Marcinho VP. Preso desde 1996 e condenado a mais de 30 anos de cadeia por envolvimento com o tráfico de drogas, o pai comanda o Comando Vermelho de dentro do presídio federal de Catanduvas, no Paraná.>

Embora Marcinho VP não tenha relação com a carreira musical do filho, Oruam já despertou polêmicas por causa do pai. Em 2022, usou uma camiseta com uma foto de Marcinho e a palavra "liberdade" durante uma apresentação no Lollapalooza. Na época, o cantor disse que o pai errou, mas que estava pagando pelos crimes e que ele gostaria que o familiar pudesse ser liberto com a cabeça erguida.>

O rapper Oruam usa camiseta com o rosto do pai, Marcinho VP, no Lollapalooza Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress

Oruam também tem tatuado na barriga o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, aliado do pai morto em 2020. Elias foi condenado à prisão em 2007 pela morte do jornalista Tim Lopes, que apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e de tráfico de drogas na Vila Cruzeiro. Oruam já chamou Elias de tio nas redes sociais.>

Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro de Neymar.>

