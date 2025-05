Polêmica

Após Câmara de Vitória aprovar “Lei Anti-Oruam”, artistas do ES reagem

Aprovação gerou uma onda de críticas entre artistas, especialmente da cena do funk capixaba, que enxergam um ataque à cultura periférica

A aprovação gerou uma onda de críticas entre artistas, especialmente da cena do funk e rap capixaba, que enxergam na decisão um ataque direto à cultura periférica. "Sou completamente contra esse projeto de lei, acho importante que a população se conscientize também", disse a rapper Afronta MC.>

"Me sinto muito triste em ver um projeto de lei como esse tomando forma para ser aprovado, independentemente do lugar. Impedir a contratação de artistas que em suas músicas falam sobre a realidade da periferia brasileira, é dificultar ainda mais nosso processo de libertação da condição de miséria e violência que vivemos já durante mais de 300 anos", desabafa Afronta. >

Na visão, o cantor Jefinho Faraó, um dos nomes mais atuantes no funk no Espírito Santo, a lei está discriminando a música preta.>

De acordo com a DJ capixaba Karolla, essa lei como uma tentativa clara de censura e de criminalização da cultura preta e periférica. "Ao mirar artistas que retratam em suas músicas a realidade em que vivem, a proposta ignora o papel da arte como expressão legítima de vivências, dores e resistências. MCs e artistas periféricos não estão promovendo o crime, estão denunciando o contexto de exclusão que enfrentam diariamente".>

Ele vai além: compara o projeto de lei a um tipo de julgamento moral seletivo, que ignora a complexidade da produção cultural brasileira. “Se for assim, tem que proibir filmes, séries e livros que trazem esse contexto. A prefeitura não tem esse direito. É um grande retrocesso”. >

Para Lone, a decisão representa uma contradição institucional. “É muito triste porque o Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil que comemora o Dia do Funk, dia 30 de junho. Estão discriminando a parte periférica. A gente cresceu no contexto de vários gêneros, como o axé, o sertanejo, que trazem conteúdo sexual. E esses artistas não são afetados”.>