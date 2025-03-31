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Pai e filho

Oruam diz que Marcinho VP não é monstro e que ele sempre foi exemplo

Rapper afirma em entrevista que criminoso, preso por tráfico e homicídio, ensinou a ele o caminho certo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2025 às 12:52

músico Oruam compartilhou registros de uma visita que fez ao pai, Marcinho VP
músico Oruam compartilhou registros de uma visita que fez ao pai, Marcinho VP Crédito: Reprodução/Instagram/@oruam
Filho de Marcinho VP, preso desde 1996 por tráfico e homicídio no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o rapper Oruam falou pela primeira vez na TV sobre o pai.
Em entrevista a Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular (Record), disse que não considera o pai um monstro e que ele é um exemplo.
"Ele foi preso com 19, 20 anos. Não tem como ele, com 20 anos, ser esse monstro que a sociedade quer, entendeu? Ele foi um ótimo pai, um exemplo para mim. Foi o meu tudo", disse.
Conforme seu relato, apesar de não ter escolhido o pai, se pudesse, teria optado por ser filho do mesmo homem. "Se consegui conquistar o Brasil, foi porque meu pai me ensinou o caminho certo: 'Filho, você tem que trabalhar, tem que estudar e ser honesto com as pessoas'", contou.
O rapper também contou que o crime já o seduziu, mas sua mãe foi fundamental para endireitar seu caminho.
"O fato de eu ser filho do Marcinho, consegui superar as expectativas, sabe, chefe? Eu consegui superar as estatísticas e consegui conquistar o mundo com todo mundo dizendo 'não' para mim", completou.
No mês passado, Oruam foi detido durante uma blitz e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, no Rio de Janeiro, por ter sido pego em flagrante durante direção perigosa, ação apontada como estratégia de marketing por trás de seu novo disco.
Ele foi liberado pouco depois de sua fiança ter sido paga e logo anunciou o álbum "Liberdade", lançado no dia seguinte.
Uma semana depois, o músico foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investigava disparos feitos por ele em um condomínio no interior de São Paulo em dezembro.
Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, localizada no Joá, zona oeste do Rio, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. O músico foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal e foi novamente preso.

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