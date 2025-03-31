Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, anuncia gravidez: 'Minha última esperança'

Daniel Alves e Joana Sanz Crédito: Reprodução/Instagram

A esposa de Daniel Alves anunciou que está a espera do primeiro filho. A modelo Joana Sanz postou um vídeo nas redes sociais em que mostra um teste de gravidez positivo, três dias após o ex-jogador ter tido a condenação por agressão sexual anulada.

Na legenda, ela afirmou que nunca teve o sonho de ser mãe, mas que foi amadurecendo a ideia ao longo do tempo. "Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e que não é tão fácil engravidar. Há cinco anos, considerei com muito medo a ideia de ser mãe. Medo porque um ser humano dependerá de mim para sobreviver, medo de não trabalhar, medo de me perder como mulher...", escreveu.

Joana disse ter feito duas vezes o procedimento de fertilização in vitro e que teve três perdas gestacionais, somadas a uma operação nas trompas e a descoberta de uma endometriose. A modelo relembrou também a perda dos pais e disse que se sentiu órfã e vazia até o dia em que ouviu a batida do coração do bebê.

"Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida. Aqui está, saudável e crescendo. E eu sei que foi minha mãe quem me enviou para que eu nunca mais me sinta sozinha, para que eu me dedique à vida e tenha este arco-íris cheio de amor depois de tanta tempestade."

Pouco antes do anúncio, a esposa de Daniel compartilhou uma foto do brasileiro tomando sorvete, e colocou um emoji de coração. Os dois se conheceram em maio de 2015 e se casaram em maio de 2017, em Ibiza, na Espanha.

A decisão do tribunal de apelações da Espanha ainda pode ser objeto de recurso perante o Supremo Tribunal do país.