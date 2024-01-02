Mãe de Daniel Alves expõe mulher que acusa filho de estupro

O jogador Daniel Alves Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Maria Lúcia Alves, mãe do ex-jogador preso Daniel Alves, resolveu expor na internet o nome e o rosto da mulher que acusa o filho dela de estupro.

Nas imagens, Lúcia questiona, por meio de um vídeo com fotos, se ela estaria de fato traumatizada, já que teoricamente participou de festas e eventos com amigos nos últimos meses.

O fato repercutiu a imprensa internacional, pois até então, o nome e o rosto da mulher não haviam sido revelados.

Há um ano, na noite de 30 de dezembro de 2022, o jogador Daniel Alves entrou em uma boate em Barcelona, fez sexo no banheiro da área vip e mudou sua vida e carreira para sempre.

O que quer que tenha acontecido dentro daquele espaço —um estupro, segundo a mulher de 23 anos; um ato consensual, segundo ele— fez com que o brasileiro passasse 345 dos 365 dias de 2023 encarcerado, certamente o pior ano de sua vida. E, provavelmente, da vítima também.