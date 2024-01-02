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Mãe de Daniel Alves expõe mulher que acusa filho de estupro

Identidade dela era mantida em segredo; Maria Lúcia Alves questiona se vítima de fato estaria traumatizada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 10:28

O jogador Daniel Alves
O jogador Daniel Alves Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Maria Lúcia Alves, mãe do ex-jogador preso Daniel Alves, resolveu expor na internet o nome e o rosto da mulher que acusa o filho dela de estupro.
Nas imagens, Lúcia questiona, por meio de um vídeo com fotos, se ela estaria de fato traumatizada, já que teoricamente participou de festas e eventos com amigos nos últimos meses.
O fato repercutiu a imprensa internacional, pois até então, o nome e o rosto da mulher não haviam sido revelados.
Há um ano, na noite de 30 de dezembro de 2022, o jogador Daniel Alves entrou em uma boate em Barcelona, fez sexo no banheiro da área vip e mudou sua vida e carreira para sempre.
O que quer que tenha acontecido dentro daquele espaço —um estupro, segundo a mulher de 23 anos; um ato consensual, segundo ele— fez com que o brasileiro passasse 345 dos 365 dias de 2023 encarcerado, certamente o pior ano de sua vida. E, provavelmente, da vítima também.
Agora ele aguarda pelo julgamento, com data marcada para 5 de fevereiro.

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