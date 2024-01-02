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Televisão

O que esperar da televisão brasileira em 2024

Globo terá nova versão de novela e reality show musical como grandes apostas; concorrentes tentam se mexer como podem para superar suas crises
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 09:16

Marcos Palmeira em
Marcos Palmeira em "Renascer": remake de novela de 1993 é a principal aposta da Globo para 2024 Crédito: Fabio Rocha/Globo
O ano de 2024 deverá ser agitado na televisão brasileira. Todas as grandes redes de TV prometem novidades, ao seu modo, para tentar subir seus números e recuperar relevância.
Líder de audiência, a Globo vai estrear sua principal aposta logo no início do ano. Ainda em janeiro, entra no ar, no horáro das nove, o remake de "Renascer", nova versão do clássico de 1993 escrito por Benedito Ruy Barbosa.
A nova edição do BBB, a 24ª no Brasil, também começa já no próximo dia 8, com a revelação do nome dos participantes ainda nesta semana.
Mas para a Globo, no campo dos realities, a novidade é o Estrela da Casa, reality musical que mistura elementos do próprio BBB com o The Voice Brasil, recém cancelado.
Vivendo má fase em 2023, as outras TVs perceberam que tinham que rebolar para tentar virar o jogo. A Record recontratou Tom Cavalcante, e dará ao humorista um game show baseado no antigo Roleta Russa, sucesso seu nos anos 2000.
A Fazenda e A Grande Conquista foram renovadas para novas temporadas. Já nesta terça (2), a Record começa a reprise de "Pecado Mortal" (2013), uma de suas novelas mais elogiadas pela crítica.
Quem mais se mexeu, no entanto, foi o SBT. Com a necessidade de deixar de lado a pior fase de audiência de sua história, a emissora fez uma série de contratações: fechou com Tirulipa, Luccas Neto, Virgínia Fonseca, Lucas Guimarães e Benjamin Back, que vão estrear programas na emissora.
Quem ainda pode chegar é Cesar Filho, ex-Record, que tem proposta para assumir o novo SBT Brasil, previsto para começar em fevereiro.
Na Band, a movimentação acontece nos bastidores. Walter Zagari, ex-diretor comercial de Record e SBT, será seu novo executivo. Existe a expectativa de que sua ida para o Morumbi viabilize novos projetos especialmente para o horário nobre.
Por fim, a RedeTV! terá um novo programa dominical com uma dupla curiosa. Geraldo Luís, que foi sucesso na Record por anos, vai estrear o Geral do Povo em horário nobre. A direção será de Marlene Mattos, ex-guru de Xuxa Menenghel.
Existem outros pontos curiosos a se notar para 2024. Como será o jornalismo da Globo com a saída oficial de Ali Kamel e o começo da gestão de Ricardo Villela? Além disso, como o SBT se sairá na audiência com transmissões de futebol?
A TV aberta de 2024 promete ser cheia de assunto. Quem ganha com tantas movimentações é o telespectador.

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