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Timothée Chalamet prova chocolate brasileiro e elogia Sonho de Valsa: 'Gostoso'

Elenco de 'Wonka', filme lançado recentemente, provou chocolates de todo o mundo e elogiou o produto nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 08:25

Timothée Chalamet provou o chocolate Sonho de Valsa
Timothée Chalamet provou o chocolate Sonho de Valsa Crédito: Reuters/Folhapress
O elenco do filme "Wonka" (2023), que conta a origem de Willy Wonka, foi convidado para provar dez chocolates de todas as partes do mundo. Um deles foi o Sonho de Valsa, produzido aqui no Brasil.
Quem mais chamou a atenção foi o protagonista Timothée Chalamet, protagonista do filme. Entre todos, Chalamet pareceu ter gostado mais justamente do nacional.
"É muito gostoso", afirmou o ator. O convite foi feito pelo Buzzfeed, em dezembro, na época do lançamento do filme. O vídeo, no entanto, começou a viralizar nas redes sociais agora.
Timothée e o elenco de "Wonka" quiseram saber qual o motivo que fazia o bombom ser famoso no Brasil. Foi explicado que o lance dele é que o Sonho de Valsa é dado de presente para alguém que se ama.
Parte dos atores chegaram a comparar o Sonho de Valsa com o Kit Kat, mas foi mostrada uma diferença. "O lance é o creme de caju", disse o apresentador do Buzzfeed.

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