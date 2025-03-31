'BBB 25' promete dinâmicas que movimentarão a casa; entenda

Começa o Modo Turbo no BBB 25 Crédito: Reprodução/X (Twitter)/@bbb

A eliminação de Eva neste domingo, 30, acelerou o ritmo do BBB 25, que entrou no Modo Turbo. O reality show promete mais uma berlinda para esta terça-feira, dia 1º, além de outras dinâmicas que movimentarão a casa.

Para além da saída da sister, o domingo contou com a formação do Paredão. O até então líder Maike vetou Vinícius e Diego Hypólito da prova, que também ocorreu durante o programa ao vivo.