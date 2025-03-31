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BBB 25

'BBB 25' promete dinâmicas que movimentarão a casa; entenda

Neste domingo, 30, ocorreu a primeira eliminação do ‘Modo Turbo’ no reality; veja como será a semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2025 às 11:45

Começa o Modo Turbo no BBB 25
Começa o Modo Turbo no BBB 25 Crédito: Reprodução/X (Twitter)/@bbb
A eliminação de Eva neste domingo, 30, acelerou o ritmo do BBB 25, que entrou no Modo Turbo. O reality show promete mais uma berlinda para esta terça-feira, dia 1º, além de outras dinâmicas que movimentarão a casa.
Para além da saída da sister, o domingo contou com a formação do Paredão. O até então líder Maike vetou Vinícius e Diego Hypólito da prova, que também ocorreu durante o programa ao vivo.
Desta maneira, a eliminação foi formada por um indicado do líder, o mais votado pela casa e um contragolpe do participante mais votado. A decisão sobre quem sai ocorre nesta terça-feira.

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