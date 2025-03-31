Vilma, Vinícius e Diego Hypolito são indicados para novo Paredão do 'BBB 25'

Após uma eliminação e a Prova do Líder, o BBB 25 contou com a formação de mais um Paredão neste domingo, 30. Vilma, Vinícius e Diego Hypolito vão disputar o voto do público para saber quem vai ser eliminado.
Como foi a dinâmica do Paredão
- Um participante será indicado pelo Líder.
- O mais votado pela casa - em votação aberta - está no Paredão.
- Contragolpe do participante votado pela casa, que indica mais um.
- Não há Prova Bate-Volta. O Paredão é triplo.
Quem votou em quem no Paredão
- O Líder Maike indicou Diego Hypolito direto ao Paredão.
- Delma votou em Vilma.
- Guilherme votou em Vilma.
- Vilma votou em Delma.
- Vitória Strada votou em Vilma.
- Diego Hypolito votou em Vilma.
- Daniele Hypolito votou em Vilma.
- Renata votou em Delma.
- João Gabriel votou em Delma.
- Vinícius votou em Vilma.
- João Pedro votou em Delma.
- Delma usou o contragolpe para indicar Vinícius ao Paredão.
Os mais votados pela casa no Paredão
- 6 votos - Vilma
- 4 votos - Delma