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BBB 25

Vilma, Vinícius e Diego Hypolito são indicados para novo Paredão do 'BBB 25'

‘Superdomingo’ ainda contou com Maike vencendo a Prova do Líder e Eva sendo eliminada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:56

Diego Hypolito, Vilma e Vinícius, os indicados ao Paredão de hoje no BBB 25
Diego Hypolito, Vilma e Vinícius, os indicados ao Paredão de hoje no BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
Após uma eliminação e a Prova do Líder, o BBB 25 contou com a formação de mais um Paredão neste domingo, 30. Vilma, Vinícius e Diego Hypolito vão disputar o voto do público para saber quem vai ser eliminado.

Como foi a dinâmica do Paredão

  • Um participante será indicado pelo Líder.
  • O mais votado pela casa - em votação aberta - está no Paredão.
  • Contragolpe do participante votado pela casa, que indica mais um.
  • Não há Prova Bate-Volta. O Paredão é triplo.

Quem votou em quem no Paredão

  • O Líder Maike indicou Diego Hypolito direto ao Paredão.
  • Delma votou em Vilma.
  • Guilherme votou em Vilma.
  • Vilma votou em Delma.
  • Vitória Strada votou em Vilma.
  • Diego Hypolito votou em Vilma.
  • Daniele Hypolito votou em Vilma.
  • Renata votou em Delma.
  • João Gabriel votou em Delma.
  • Vinícius votou em Vilma.
  • João Pedro votou em Delma.
  • Delma usou o contragolpe para indicar Vinícius ao Paredão.
Participantes do 'BBB 25' no 'Superdomingo', 30 de março de 2025
Participantes do 'BBB 25' no 'Superdomingo', 30 de março de 2025 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

Os mais votados pela casa no Paredão

  • 6 votos - Vilma
  • 4 votos - Delma

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