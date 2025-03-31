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BBB 25

Eva é eliminada do 'BBB 25'; programa ainda tem Prova do Líder e novo Paredão

Participante teve 51,35% dos votos para sair; Vinícius e Delma foram salvos pelo público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2025 às 08:27

Eva foi a eliminada do Paredão deste domingo, 30 de março, no BBB 25
Eva foi a eliminada do Paredão deste domingo, 30 de março, no BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
O BBB 25 anunciou quem foi a eliminada do Paredão deste domingo, 30: Eva. Vinícius e Delma, os outros "emparedados", foram salvos pelo público. O programa ainda contou com mais uma Prova do Líder, vencida por Maike, e a formação do Paredão entre Diego Hypolito, Vilma e Vinícius.
Em sua despedida da casa, a eliminada deixou um recado aos colegas: "Não tem como eu falar mais da minha vida sem falar de cada um de vocês. Vão fazer parte da coisa mais grandiosa que já vivi. Desculpa qualquer coisa. O jogo pede que a gente machuque dentro do jogo, mas sigam firmes e não passem por cima de quem vocês são por dinheiro nenhum".
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a relação dos participantes com suas duplas, e depois sobre a força de vontade de cada um no decorrer da atração.
Delma tinha sido indicada à berlinda pelo líder, Maike. Vinícius havia levado a pior em uma rodada extra da Prova do Líder e Eva foi a mais votada pela casa. Relembre aqui detalhes sobre a formação do Paredão.
Confira abaixo as porcentagens do Paredão:
51,35% - Eva- / 44,52% - Vinícius / 04,13% - Delma

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