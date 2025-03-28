"Odete Roitman é atual e reflete gente como Elon Musk", diz Débora Bloch

As pessoas estão bem mais loucas. Elas assumem mais esse pensamento. Eu não imaginei que a gente voltaria a um pensamento tão atrasado, conservador, de extrema direita, com pessoas pedindo a volta da ditadura. Isso vem com uma grande dose de ignorância, mas quando a gente imaginou que ia ter um deputado no Congresso defendendo torturador? Que haveria pessoas indo para a rua defender a ditadura? Depois de tudo o que a gente passou, depois da redemocratização, da conquista do voto, de uma geração que sofreu, foi torturada, exilada ou morta nas prisões. Acho assustador como esse tipo de pensamento pode voltar a qualquer momento. É assustador Elon Musk fazer uma saudação nazista e isso ser normalizado. É tudo muito assustador, e a Odete é uma personagem que representa esse tipo de pensamento.