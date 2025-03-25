'Pomba Suja' invade cenário do BBB 25 e aparece ao lado de Tadeu Schmidt

A "pomba suja" apareceu no canto do cenário durante o programa ao vivo Crédito: Globoplay/Reprodução

O BBB 25 surpreendeu os telespectadores durante a edição ao vivo dessa segunda-feira, 24, com a aparição inusitada de uma "pomba suja" no cenário do programa. A ave surgiu atrás do apresentador Tadeu Schmidt e ao lado dos mini Dummies, arrancando risadas do público e gerando grande repercussão nas redes sociais. A própria emissora entrou na brincadeira, compartilhando o momento e alimentando a diversão dos internautas.

Como o termo 'pomba suja' se tornou popular

O termo "pomba suja" ganhou notoriedade dentro e fora da casa do BBB 25 após uma discussão entre Vinícius, Eva e Renata durante o Sincerão do dia 17 de março. Na ocasião, o brother, que é da Bahia, usou a expressão para se referir às sisters e, logo depois, se desculpou. A frase, no entanto, rapidamente viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

A polêmica em torno da gíria foi reavivada nesta semana quando Renata deu a pulseira de alvo para Vinícius, justificando sua escolha com a expressão dita pelo brother. Durante o programa ao vivo, ele explicou que a palavra "pomba" fazia referência à ave, mas Renata não aceitou a explicação e manteve sua interpretação do termo.

MIRA DO LÍDER 🎯 #BBB25



Renata dá a pulseira da Mira do Líder para Delma, Aline, Vinícius, Vitória Strada, Daniele Hypolito e Diego Hypolito. Quem deve ir ao Paredão? 🧱 🎯



Eles TENSOS na 🏠 e a gente se divertindo aqui fora!😜 E a diversão continua na @betnacional!💙… pic.twitter.com/YVhD536A5C — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2025

Na madrugada desta terça-feira, 25, no Apê do Líder, Renata voltou a falar sobre o caso, reforçando sua insatisfação com o ocorrido. "Não gosto que eles (Vínicius e Aline) baixam o nível e depois falam que não é isso. Na minha terra, pomba é a genitália", declarou. A sister também alegou não ter escutado um pedido de desculpas de Vinícius.

Eva e Renata conversam sobre brother:



💬 Renata: "Não escutei um pedido de desculpa."

💬 Eva: "Pra mim ele não se desculpou não. Nem hoje, nem no dia."#BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/EZ4YQkAhBe — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025