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BBB 25

'Pomba Suja' invade cenário do BBB 25 e aparece ao lado de Tadeu Schmidt

Momento inusitado ocorreu após termo polêmico ganhar repercussão dentro e fora do reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:22

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A "pomba suja" apareceu no canto do cenário durante o programa ao vivo Crédito: Globoplay/Reprodução
O BBB 25 surpreendeu os telespectadores durante a edição ao vivo dessa segunda-feira, 24, com a aparição inusitada de uma "pomba suja" no cenário do programa. A ave surgiu atrás do apresentador Tadeu Schmidt e ao lado dos mini Dummies, arrancando risadas do público e gerando grande repercussão nas redes sociais. A própria emissora entrou na brincadeira, compartilhando o momento e alimentando a diversão dos internautas.

Como o termo 'pomba suja' se tornou popular

O termo "pomba suja" ganhou notoriedade dentro e fora da casa do BBB 25 após uma discussão entre Vinícius, Eva e Renata durante o Sincerão do dia 17 de março. Na ocasião, o brother, que é da Bahia, usou a expressão para se referir às sisters e, logo depois, se desculpou. A frase, no entanto, rapidamente viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).
A polêmica em torno da gíria foi reavivada nesta semana quando Renata deu a pulseira de alvo para Vinícius, justificando sua escolha com a expressão dita pelo brother. Durante o programa ao vivo, ele explicou que a palavra "pomba" fazia referência à ave, mas Renata não aceitou a explicação e manteve sua interpretação do termo.
Na madrugada desta terça-feira, 25, no Apê do Líder, Renata voltou a falar sobre o caso, reforçando sua insatisfação com o ocorrido. "Não gosto que eles (Vínicius e Aline) baixam o nível e depois falam que não é isso. Na minha terra, pomba é a genitália", declarou. A sister também alegou não ter escutado um pedido de desculpas de Vinícius.
Vale ressaltar que, na Bahia, "pomba suja" é uma expressão usada para descrever uma pessoa considerada hipócrita ou não confiável. No entanto, a gíria foi interpretada de outra forma por alguns participantes do reality.

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