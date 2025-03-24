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Fãs de Gracyanne invadem perfil de namorada de Belo e pedem para ela se afastar dele

Dançarina e cantor voltaram a se encontrar no Domingão com Huck e animaram internautas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Março de 2025 às 17:16

Fãs de Gracyanne invadem perfil de namorada de Belo e pedem para ela se afastar dele
Fãs de Gracyanne invadem perfil de namorada de Belo e pedem para ela se afastar dele Crédito: Reprodução Instagram @rayfigliuzzi / Globo / Cadu Pilotto
Atual namorada de Belo, a empresária e modelo Rayane Figliuzzi teve suas redes sociais invadidas por fãs de Gracyanne Barbosa. Isso porque muita gente achou estranho o encontro da ex-BBB com o cantor no Domingão com Huck. Com isso, foram ao perfil de Rayane para pedir que ela se afaste dele e deixe o caminho livre para a reconciliação.
"Belo vai voltar com a Gracyanne. Pode apostar. Não é o corpo que atrai o amor. É o encontro de almas", publicou um seguidor na última foto da modelo postada.
"Já viu o Belo cantando para a Gra?", perguntou outro. "Está assistindo Domingão? Sério, está me dando vergonha do papel que o teu namorado está se prestando", opinou outra.
Houve ainda quem tenha sido mais claro no pedido. "Oi, da para parar de atrapalhar o Belo de voltar para a Gracyanne?", escreveu um internauta. "Sai fora com o Belo, ele ainda volta com a Gracyanne", escreveu outro.
Com a enxurrada de comentários, teve também aqueles que saíram em defesa da modelo. Ela não se pronunciou sobre o assunto. Apenas disse que ficou ausente das redes sociais por estar na companhia de amigas.
"Ninguém tem direito de vir aqui falar de sua vida pessoal. E como sempre, mulheres que deveriam ajudar, fortalecer e elogiar estão aqui para dar palpite. Siga firme", aconselhou uma fã.

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