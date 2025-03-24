Capixaba de 'Garota do Momento' comenta sobre fim de casal gay: "Momento difícil"

Elvis Vittorio está no ar na novela 'Garota do Momento' Crédito: Marcela Pires

O capixaba Elvis Vittorio tem sido um dos destaques da novela 'Garota do Momento', exibida pela TV Globo. Em sua estreia na teledramaturgia, o ator vem conquistando o público com interpretação sensível e intensa de Vinícius, personagem que se envolveu em um romance com Guto, interpretado por Pedro Goifman.

A atuação tem sido elogiada tanto pela crítica quanto pelos telespectadores, que enxergam nele uma importante representatividade na trama das seis. Apesar do sucesso, a novela enfrentou polêmicas após a decisão da autora de encerrar o romance entre Vinícius e Guto.

O relacionamento dos personagens gerou grande torcida do público, mas tomou novos rumos quando Vinícius decidiu ir para os Estados Unidos para tentar se reaproximar do pai, diagnosticado com câncer.

Cena de Guto e Vinicius em 'Garota do Momento' Crédito: Reprodução/TV Globo

A saída do personagem da trama gerou discussões sobre a representatividade LGBTQIA+ na televisão e o espaço dado a histórias de amor homoafetivas em novelas. Sobre o tema, o capixaba disse que esse foi um momento decisivo na trama.

É um momento muito difícil e delicado para o Vinícius. Mesmo depois de ter sido rejeitado e expulso de casa pelo pai, é um baque ouvir que o mesmo está doente e à beira da morte. Ele fica muito dividido e é uma escolha muito difícil de se fazer entre ir com sua família ou ficar com seu primeiro amor

Com a saída temporária de Vinícius da história, muitos fãs se perguntam se o personagem voltará para retomar sua história com Guto. "Ainda não sei, mas acredito que tudo pode acontecer", afirmou Elvis Vittorio, deixando no ar a possibilidade de um retorno emocionante para os telespectadores.

Para o ator, dar vida a Vinícius foi uma experiência transformadora. "O sentimento é de pura felicidade e gratidão. Vinícius foi um presente na minha carreira e tenho recebido muito amor e carinho do público por ele. Fico muito feliz em trazer uma representatividade tão necessária e importante através desse personagem", revelou.

Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio) em "Garota do Momento" Crédito: Reprodução/Instagram

APRENDIZADO

Além do sucesso na TV, o ator capixaba celebrou o aprendizado que teve ao longo das gravações. "Vinícius me relembrou que, mesmo com as maiores dificuldades possíveis e tudo ao redor dizendo não, nossos sentimentos e convicções valem a pena e não podem ser reprimidos. Não podemos ter medo de viver", destacou.

Ele também falou sobre os desafios da rotina de gravação: "Aprendi muito, sobretudo, o fazer de uma novela. A linguagem, o ritmo de gravação, o funcionamento do set, a troca, não só com o parceiro de cena, mas também com cada um da equipe que está ali se dedicando para entregar uma novela da melhor qualidade."

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