BBB 25: Madrugada pós-Sincerão tem choro coletivo e discussão entre brothers

Aline e Renata se abraçaram após o fim da dinâmica do Sincerão Crédito: Globoplay/Reprodução

A madrugada desta terça-feira, 25, foi de muita emoção para os participantes do BBB 25. Após a dinâmica do Sincerão, que envolveu presentes dos familiares dos brothers, a casa foi tomada pela emoção e algumas desavenças foram deixadas de lado por minutos. O reality ainda teve espaço para tensão com uma discussão entre Daniele Hypolito e João Gabriel.

Veja o resumo da madrugada após o Sincerão no BBB 25:

Guilherme e Delma se abraçam após o Sincerão

Após escutar o áudio da esposa, Guilherme não conseguiu conter a emoção e recebeu o abraço da sogra Delma, também emocionada por ter ouvido a filha.

Depois de receber áudio de sua esposa no #Sincerão, Guilherme se emociona e chora. O brother abraça Delma, sua sogra, que também se emociona 🥹 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/RrDmfl9yZz — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Vilma consola Diego Hypolito

Sem conseguir ter acesso às mensagens da família, Diego Hypolito recebeu o consolo de Vilma, que disse ao brother para lembrar que eles vão conseguir ver os familiares quando sair do programa.

💬 Vilma: "É um jogo, tá? Sofre não. Tem que pensar que a gente vai ver tudo depois"



No gramado, brothers se abraçam e choram depois do #Sincerão 🥹 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Q3WYiNzxsB — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Renata abraça Aline e Vinícius

Aline e Renata dividiram um abraço emocionante após a dinâmica. A sister disse a Aline que não foi fácil eliminar os presentes enviados pela família da baiana e as duas choraram juntas.

💬 Renata: "Todo mundo aqui quer ver a família. Eu entendo, pra mim não foi fácil"



Depois do #Sincerão, Aline e Renata se abraçam emocionadas #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/crcCFcpneg — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Logo depois, Renata também se emocionou ao abraçar Vinícius e pediu desculpas ao brother reforçando que tudo que fez foi pelo jogo.

💬 Renata: "Desculpa, vai, por causa do jogo. É uma dinâmica difícil"



Vinícius e Renata se abraçam e choram depois do #Sincerão. #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/atAMhpL30q — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Brothers choram na sala por lembranças do Sincerão

Na sala, a emoção tomou conta dos brothers e eles choraram ao lembrar dos itens enviados pela família para a dinâmica.

E depois do #Sincerão tá tendo muita emoção rolando na sala da casa mais vigiada do Brasil 🥹 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/CEhA7MPQZy — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

No Quarto Anos 50, Delma voltou a se emocionar e chorou sozinha após o Sincerão. Eva e Aline se abraçam após a dinâmica

Delma chora emocionada no Quarto Anos 50 após Sincerão 💥 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/kERKJX28rs — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Eva e Aline se abraçam após a dinâmica

Deixando as desavenças de lado por alguns minutos, Eva e Aline se abraçaram após o Sincerão e a cearense afirmou que estava tudo certo.

Diego e Vitória trocam declarações no gramado

No gramado da casa, Diego e Vitória choraram juntos e trocaram palavras de carinho. O brother disse à atriz que ela é a segunda pessoa que ele mais ama na casa e Vitória agradeceu ao ex-atleta por aceitá-la da forma que ela é.

💬 Diego Hypolito: "Você é a segunda pessoa que eu falo que eu amo aqui"



💬 Vitória Strada: "(...) Isso significa muito pra mim. Você me aceitou, me acolheu do jeito que eu sou, sem esperar que eu fosse diferente"



Diego e Vitória se emocionam no gramado #BBB25 #redeBBB pic.twitter.com/KiGQhq2bvJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Diego ainda citou que não esperava criar um laço com a atriz no início do jogo, mas reforçou que está feliz pelo rumo que a amizade entre os dois tomou. Vitória elogiou o amigo afirmando que apesar do jogo, ele se manteve íntegro.

💬 Diego Hypolito: "Tô muito feliz da gente assim. Nunca imaginaria. Do início pra agora, sabe? Como a vida é, né?"



💬 Vitória Strada: "Tô muito orgulhosa de você porque o jogo, às vezes, nos pede que a gente seja outra pessoa e você nunca perdeu quem você é"#BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/pPxLywGCUl — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Daniele justifica seu posicionamento no jogo

Na mesa do Vip, Daniele Hypolito conversou com Aline, Vinícius e Guilherme sobre seu posicionamento no jogo. A sister afirmou que seu temperamento não influencia no seu jogo e que as pessoas não sabem o que ela passou e escutou no atletismo até ser como é atualmente.

💬 Daniele Hypolito: "Não é porque eu tenho cuidado e respeito ao falar que eu tô fazendo corpo mole, que eu não tô jogando, ou que eu tô me esquivando"



Daniele Hypolito desabafa com Guilherme, Aline e Vinícius na cozinha do Grupo Vip #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/9d3ErlYjHP — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

João Gabriel e Daniele se desentendem na casa

Na área externa, Daniele escutou João Gabriel criticando seus comentários na cozinha e questionou o brother, que afirmou que o jogo da ex-ginasta é "morno". João Gabriel ainda disse que a sister usa o argumento de ser uma pessoa calma para se esquivar do jogo e reforçou que todos na casa são pessoas boas, mas precisam jogar. Daniele reafirmou que não falar alto ou ter cuidado com as palavras, não significa que está passeando no reality. O brother discordou.

💬 Daniele Hypolito: "Eu não falo mais alto, tenho cuidado sim com as palavras, mas isso não quer dizer que eu não tô jogando e que a gente tá aqui a passeio



💬 João Gabriel: "Pra mim tá"



XIIII! Climão entre João Gabriel e Daniele Hypolito 👀 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/ABS4nAKPAS — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

A discussão continuou com João Gabriel pedindo à sister para não ficar de "conversinha" e falar diretamente com ele quando tiver uma opinião sobre suas falas. Daniele respondeu que não comentou escondido e sempre fala para todos ouvirem.

💬 Daniele Hypolito: "Quando eu falo, eu falo pra ouvir, João Gabriel"



Eita! João Gabriel e Daniele Hypolito se desentenderam na área externa #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/saqY06e3g8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Daniele conversa com João Pedro sobre João Gabriel

Minutos depois, Daniele chamou João Pedro para conversar sobre a discussão que teve com o irmão do goiano. A sister contou que está cansada de escutar que seu jogo é "morno" só porque tem educação para falar com as pessoas. A ex-atleta ainda se queixou de ter sido citada no Sincerão pelo brother quando não podia se defender.

💬 Daniele Hypolito: "O seu irmão ter falado meu nome lá sem eu nem poder me defender, (...) não foi legal"



Daniele Hypolito chama João Pedro para conversar sobre atrito que teve com João Gabriel 👀 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/0qqvOuSwp4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

João Pedro respondeu a Daniele que sabe que ela e Diego são educados, mas que quando o irmão da atleta fica reforçando isso, faz parecer que ele e João Gabriel são mal-educados.

💬 João Pedro: "Estava parecendo que ele [Diego Hypolito] estava querendo colocar como meu irmão que não é educado, que não respeita as pessoas"



João Pedro conversa com Daniele Hypolito sobre atrito entre João Gabriel e sister #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/a7tifP8zIM — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

O brother ainda reforçou que os irmãos Hypolito não precisam procurar embates na casa, mas que fica incomodado ao ver Diego fugir das dinâmicas quando é chamado no Sincerão.

Diego recusa conversa com João Gabriel

João Gabriel chamou Diego para conversar sobre as desavenças com ele e Daniele no Sincerão. O ex-ginasta respondeu que não tinha condições de conversar no momento e que não tinha participado da conversa entre a irmã e João Pedro. João Gabriel explicou que queria conversar sobre a dinâmica, mas que o papo poderia esperar.