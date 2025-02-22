De Oruam a Liniker: os festivais de música já confirmados no ES

Oruam, Liniker e Zé Ramalho vão participar de festivais no ES em 2025 Crédito: Mariana Pekin / Folhapress / Caroline Lima / Lucas Lacaz Ruiz / Folhapress

Com uma programação diversa e artistas de renome internacional, o Espírito Santo promete um 2025 repleto de festivais para todos os gostos. Do rock ao rap, do erudito à música infantil, os eventos confirmados contam com programações gratuitas e alguns duram duram mais de três dias. Confira os detalhes e prepare-se para curtir cada um deles!

Vibra Rock Brasil

Estrutura Vibra Rock Brasil 2025 Crédito: Divulgação

5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória. Esta é a primeira edição do Acontece no dia. Esta é a primeira edição do maior festival de rock do estado e promete 12 horas de shows com artistas consagrados, como Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso e Frejat. Os ingressos estão à venda no site Zig.Tickets.

Penha Roots

Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues

Acontece de 18 a 20 de abril. Realizado no Patrimônio da Penha, nas montanhas capixabas, o festival traz grandes nomes do reggae e do forró pé de serra. Entre as atrações confirmadas estão Oriente (18), Falamansa (19) e Planta e Raiz (20). Ingressos já à venda pelo site Brasil Ticket.

Boom Rap Festival

Cantor Matuê Crédito: Felipe Iruatã/Folhapress

7 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Considerado o Será realizado no diaConsiderado o maior festival de rap do Espírito Santo , o evento trará nomes como Matuê, Oruam e Orochi. Os ingressos já estão disponíveis para compra.

Santa Jazz – Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa

Santa Jazz Crédito: Jocimar Montibeller

Em sua 12ª edição, o festival acontece de 13 a 15 de junho, no Pavilhão de Exposições de Santa Teresa e celebra o jazz e a bossa nova com atrações que serão divulgadas em breve.

Festival de Inverno de Guaçuí

Cantor Marcelo Falcão Crédito: Fábio Rocha / Globo

Ocorrerá de 3 a 6 de julho, no Parque de Exposições de Guaçuí. A edição de 2025 será inspirada na magia do circo e contará com apresentações de grandes nomes da música, como Marcelo Falcão, no dia 4 de julho, e Zé Ramalho, no dia 5. A entrada será gratuita nos dias 3 e 6, enquanto nos dias 4 e 5 haverá venda de ingressos pelo site Le Billet.

Tenda Lab

Cantora Liniker Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Está marcado para os dias 25 e 26 de julho, em local a definir. O evento destaca a pluralidade da produção musical brasileira e já recebeu artistas como Alcione e Mart'nália. Até o momento, Liniker é a única atração confirmada para a edição de 2025. O festival será gratuito.

Festival Movimento Cidade

Movimento Cidade Crédito: Vans Bumbeers

15 a 17 de agosto, em local a ser divulgado. Reconhecido como o Ocorrerá de, em local a ser divulgado. Reconhecido como o maior festival de artes integradas do Espírito Santo , celebra a diversidade cultural com música, cinema, artes, oficinas e batalhas. Já passaram pelo palco nomes como Liniker, Criolo, Silva e Marina Sena. A entrada será gratuita.

Vital

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Monique Janutt

Acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambão do Povo. Conhecido como o maior carnaval fora de época do Sudeste, o festival atrai milhares de pessoas e traz grandes nomes da música nacional. Mais detalhes serão divulgados em breve.

7º Formemus

Formemus 2024 Crédito: Claudio Postay

Ocorrerá em agosto, com data e local a serem confirmados. Sendo uma das maiores conferências de música do Brasil, o evento foca no desenvolvimento do mercado musical nacional e conta com paineis, palestras, showcases, shows, mostras, rodada de negócios e pitching musical. A entrada será gratuita.

13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram / Lorenzo Savergino / Fabio Pietro

Será realizado de 7 a 29 de novembro. Criado por Tarcísio Santório, com direção dividida com Natércia Lopes desde 2014, o evento traz grandes nomes da música erudita nacional e internacional. A entrada é gratuita.

4ª Musin – Festival Música na Infância

Musin – Festival Música na Infância Crédito: Claudio Postay