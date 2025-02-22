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Em 2025

De Oruam a Liniker: os festivais de música já confirmados no ES

Para os amantes de música, HZ preparou uma lista com os festivais mais aguardados de 2025 pelos capixabas, com opções para todos os gostos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 14:00

Oruam, Linker e Zé Ramalho vão participar de festivais no ES em 2025
Oruam, Liniker e Zé Ramalho vão participar de festivais no ES em 2025 Crédito: Mariana Pekin / Folhapress / Caroline Lima / Lucas Lacaz Ruiz / Folhapress
Com uma programação diversa e artistas de renome internacional, o Espírito Santo promete um 2025 repleto de festivais para todos os gostos. Do rock ao rap, do erudito à música infantil, os eventos confirmados contam com programações gratuitas e alguns duram duram mais de três dias. Confira os detalhes e prepare-se para curtir cada um deles!

Vibra Rock Brasil

Estrutura Vibra Rock Brasil 2025
Estrutura Vibra Rock Brasil 2025 Crédito: Divulgação
Acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória. Esta é a primeira edição do maior festival de rock do estado e promete 12 horas de shows com artistas consagrados, como Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso e Frejat. Os ingressos estão à venda no site Zig.Tickets.

Penha Roots

Falamansa
Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues
Acontece de 18 a 20 de abril. Realizado no Patrimônio da Penha, nas montanhas capixabas, o festival traz grandes nomes do reggae e do forró pé de serra. Entre as atrações confirmadas estão Oriente (18), Falamansa (19) e Planta e Raiz (20). Ingressos já à venda pelo site Brasil Ticket.

Boom Rap Festival

Matuê lançou o álbum '333'
Cantor Matuê Crédito: Felipe Iruatã/Folhapress
Será realizado no dia 7 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Considerado o maior festival de rap do Espírito Santo, o evento trará nomes como Matuê, Oruam e Orochi. Os ingressos já estão disponíveis para compra.

Santa Jazz – Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa

Santa Jazz 2019
Santa Jazz Crédito: Jocimar Montibeller
Em sua 12ª edição, o festival acontece de 13 a 15 de junho, no Pavilhão de Exposições de Santa Teresa e celebra o jazz e a bossa nova com atrações que serão divulgadas em breve.

Festival de Inverno de Guaçuí

cantor Marcelo Falcão
Cantor Marcelo Falcão Crédito: Fábio Rocha / Globo
Ocorrerá de 3 a 6 de julho, no Parque de Exposições de Guaçuí. A edição de 2025 será inspirada na magia do circo e contará com apresentações de grandes nomes da música, como Marcelo Falcão, no dia 4 de julho, e Zé Ramalho, no dia 5. A entrada será gratuita nos dias 3 e 6, enquanto nos dias 4 e 5 haverá venda de ingressos pelo site Le Billet.

Tenda Lab

Liniker cantou faixas de seu novo álbum
Cantora Liniker Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Está marcado para os dias 25 e 26 de julho, em local a definir. O evento destaca a pluralidade da produção musical brasileira e já recebeu artistas como Alcione e Mart'nália. Até o momento, Liniker é a única atração confirmada para a edição de 2025. O festival será gratuito.

Festival Movimento Cidade

Movimento Cidade
Movimento Cidade Crédito: Vans Bumbeers
Ocorrerá de 15 a 17 de agosto, em local a ser divulgado. Reconhecido como o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, celebra a diversidade cultural com música, cinema, artes, oficinas e batalhas. Já passaram pelo palco nomes como Liniker, Criolo, Silva e Marina Sena. A entrada será gratuita.

Vital

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória
Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Monique Janutt
Acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambão do Povo. Conhecido como o maior carnaval fora de época do Sudeste, o festival atrai milhares de pessoas e traz grandes nomes da música nacional. Mais detalhes serão divulgados em breve.

7º Formemus

Formemus 2024
Formemus 2024 Crédito: Claudio Postay
Ocorrerá em agosto, com data e local a serem confirmados. Sendo uma das maiores conferências de música do Brasil, o evento foca no desenvolvimento do mercado musical nacional e conta com paineis, palestras, showcases, shows, mostras, rodada de negócios e pitching musical. A entrada será gratuita.

13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram / Lorenzo Savergino / Fabio Pietro
Será realizado de 7 a 29 de novembro. Criado por Tarcísio Santório, com direção dividida com Natércia Lopes desde 2014, o evento traz grandes nomes da música erudita nacional e internacional. A entrada é gratuita.

4ª Musin – Festival Música na Infância

Musin – Festival Música na Infância
Musin – Festival Música na Infância Crédito: Claudio Postay
Terá sua data e local confirmados em breve. Dedicado à música infantil, o evento já recebeu artistas como Pato Fu, Toquinho, Hamilton de Holanda e Hélio Ziskind. A entrada será gratuita.

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