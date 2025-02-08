Festival PCD abre inscrições para oficinas gratuitas de arte, música e dança em Vitória

O Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' chega à sua segunda edição em 2025, consolidando-se como o primeiro festival de oficinas artísticas do Espírito Santo voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Com programação gratuita, o evento acontece entre os dias 10 e 13 de março na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.
As inscrições para as oficinas estão abertas e são exclusivas para pessoas com deficiência com mais de 18 anos. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 24 de fevereiro por este link, também disponível no Instagram oficial do evento. As atividades contarão com três oficinas nas áreas de música, dança e artes visuais, cada uma com vagas limitadas para até 20 participantes.
Inclusão e valorização cultural
O festival tem como objetivo proporcionar uma experiência inclusiva e acessível, valorizando a produção cultural de pessoas com deficiência e incentivando a troca de ideias por meio da arte.
“É um convite à expressão artística de todos, independentemente das suas limitações, celebrando a arte de maneira única. Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde cada participante se sinta valorizado e respeitado. Este é um projeto com muitos detalhes, realizado por um time multidisciplinar incrível”, destaca Gabriela Duque, diretora da programação do festival.
A iniciativa reafirma o compromisso com a acessibilidade cultural e a inclusão, ampliando as oportunidades para pessoas com deficiência no campo das artes. Conheça mais sobre as oficinas:
- Oficina de arte urbana para pessoas com deficiência auditiva - "Mural do silêncio: cores que falam": Essa oficina oferecerá aos participantes a chance de explorar a pintura mural e o grafite como formas de expressão. O objetivo é criar uma intervenção artística coletiva, unindo pessoas de diferentes realidades em uma única obra. Além disso, a oficina será traduzida em Libras para garantir total acessibilidade aos participantes surdos.
- Oficina de expressão corporal para pessoas com deficiência física e idosos - "Corpo em movimento": Pensada para pessoas com deficiência física, idosos e obesos, essa oficina de dança urbana proporcionará uma experiência de conexão com o próprio corpo e com o outro, explorando os movimentos de maneira adaptada às possibilidades de cada participante. A oficina será conduzida por um coordenador com deficiência física, o que enriquecerá a vivência dos participantes.
- Oficina de música para pessoas com deficiência visual - "Som e Sensação”: Focada em pessoas com deficiência visual (cegos ou com baixa visão), essa oficina de musicalização e composição proporcionará aos participantes a oportunidade de explorar o universo dos sons e ritmos. A oficina será coordenada por um artista musical com deficiência, com a proposta de criar coletivamente uma música que será apresentada no encerramento do festival.
As oficinas do 'PCD: Pinta, Canta e Dança' serão ministradas por especialistas renomados, como Rafael Odrus, o primeiro grafiteiro surdo do Brasil, Luiz Amorim, músico, educador e pessoa com baixa visão congênita e Marcelo Ferreira, especialista em oficinas voltadas para pessoas 60+ e PCDs.
Além das oficinas, o festival conta com apresentações musicais de artistas PCDs reconhecidos. As atividades têm um enfoque pedagógico, mas também festivo, criando um ambiente onde a arte é vivida como um ponto de encontro, reflexão e celebração da diversidade.
EDIÇÃO EM SÃO PAULO
Em 2025, o festival amplia seus horizontes: além de Vitória, o evento também será realizado em São Paulo de 24 a 27 de março, com o encerramento no dia 28. Mais informações e novidades serão divulgadas em breve no Instagram do festival.
Confira a programação completa em Vitória
- 10/03 (Segunda-feira)
- 13h - 17h: Oficina de Música
- 13h - 17h: Oficina de Artes Visuais
- 13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal
- 11/03 (Terça-feira)
- 13h - 17h: Oficina de Música
- 13h - 17h: Oficina de Artes Visuais
- 13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal
- 12/03 (Quarta-feira)
- 13h - 17h: Oficina de Música
- 13h - 17h: Oficina de Artes Visuais
- 13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal
- 13/03 (Quinta-feira) Manhã
- 8h - 12h: Oficina de Música
- 8h - 12h: Oficina de Artes Visuais
- 8h - 12h: Oficina de Expressão Corporal
- 13/03 (Quinta-feira) - Tarde
- Encerramento do Festival PCD em Vitória – Apresentação das produções finais das oficinas
- 14h - 14h10: abertura com a mestre de cerimônias
- 14h10 - 14h40: show musical
- 14h40 - 15h10: exibição de mostra de cinema
- 15h15 - 15h30: apresentação de performance de dança (resultado da Oficina de Expressão Corporal)
- 15h35 - 15h55: apresentação de trilha original (resultado da oficina de música)
- 16h - 16h20: apresentação de pintura coletiva (resultado da Oficina de Artes Visuais)
- 16h20 - 17h00: entrega de certificados dos alunos
- Encerramento
Oportunidade de emprego
Além das oficinas, o festival, que vai acontecer de 10 a 13 de março na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória, está com vagas exclusivas para a contratação de Pessoas com Deficiência (PcD) que moram no Espírito Santo para integrar a equipe do evento.
Quer fazer parte da equipe? As inscrições já estão abertas e você pode fazer a sua clicando aqui.