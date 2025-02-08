Festival PCD abre inscrições para oficinas gratuitas de arte, música e dança em Vitória

Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' chega à sua segunda edição em 2025 Crédito: Melina Furlan

O Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' chega à sua segunda edição em 2025, consolidando-se como o primeiro festival de oficinas artísticas do Espírito Santo voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Com programação gratuita, o evento acontece entre os dias 10 e 13 de março na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.

As inscrições para as oficinas estão abertas e são exclusivas para pessoas com deficiência com mais de 18 anos. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 24 de fevereiro por este link , também disponível no Instagram oficial do evento. As atividades contarão com três oficinas nas áreas de música, dança e artes visuais, cada uma com vagas limitadas para até 20 participantes.

Inclusão e valorização cultural

O festival tem como objetivo proporcionar uma experiência inclusiva e acessível, valorizando a produção cultural de pessoas com deficiência e incentivando a troca de ideias por meio da arte.

“É um convite à expressão artística de todos, independentemente das suas limitações, celebrando a arte de maneira única. Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde cada participante se sinta valorizado e respeitado. Este é um projeto com muitos detalhes, realizado por um time multidisciplinar incrível”, destaca Gabriela Duque, diretora da programação do festival.

Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' terá diversas oficinas gratuitas Crédito: Melina Furlan

A iniciativa reafirma o compromisso com a acessibilidade cultural e a inclusão, ampliando as oportunidades para pessoas com deficiência no campo das artes. Conheça mais sobre as oficinas:

Oficina de arte urbana para pessoas com deficiência auditiva - "Mural do silêncio: cores que falam": Essa oficina oferecerá aos participantes a chance de explorar a pintura mural e o grafite como formas de expressão. O objetivo é criar uma intervenção artística coletiva, unindo pessoas de diferentes realidades em uma única obra. Além disso, a oficina será traduzida em Libras para garantir total acessibilidade aos participantes surdos.



Oficina de expressão corporal para pessoas com deficiência física e idosos - "Corpo em movimento": Pensada para pessoas com deficiência física, idosos e obesos, essa oficina de dança urbana proporcionará uma experiência de conexão com o próprio corpo e com o outro, explorando os movimentos de maneira adaptada às possibilidades de cada participante. A oficina será conduzida por um coordenador com deficiência física, o que enriquecerá a vivência dos participantes.



Oficina de música para pessoas com deficiência visual - "Som e Sensação”: Focada em pessoas com deficiência visual (cegos ou com baixa visão), essa oficina de musicalização e composição proporcionará aos participantes a oportunidade de explorar o universo dos sons e ritmos. A oficina será coordenada por um artista musical com deficiência, com a proposta de criar coletivamente uma música que será apresentada no encerramento do festival.

As oficinas do 'PCD: Pinta, Canta e Dança' serão ministradas por especialistas renomados, como Rafael Odrus, o primeiro grafiteiro surdo do Brasil, Luiz Amorim, músico, educador e pessoa com baixa visão congênita e Marcelo Ferreira, especialista em oficinas voltadas para pessoas 60+ e PCDs.

Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' acontece entre os dias 10 e 13 de março Crédito: Melina Furlan

Além das oficinas, o festival conta com apresentações musicais de artistas PCDs reconhecidos. As atividades têm um enfoque pedagógico, mas também festivo, criando um ambiente onde a arte é vivida como um ponto de encontro, reflexão e celebração da diversidade.

EDIÇÃO EM SÃO PAULO

Em 2025, o festival amplia seus horizontes: além de Vitória, o evento também será realizado em São Paulo de 24 a 27 de março, com o encerramento no dia 28. Mais informações e novidades serão divulgadas em breve no Instagram do festival.

Confira a programação completa em Vitória

10/03 (Segunda-feira)

13h - 17h: Oficina de Música

13h - 17h: Oficina de Artes Visuais

13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal





11/03 (Terça-feira)

13h - 17h: Oficina de Música

13h - 17h: Oficina de Artes Visuais

13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal





12/03 (Quarta-feira)

13h - 17h: Oficina de Música

13h - 17h: Oficina de Artes Visuais

13h - 17h: Oficina de Expressão Corporal





13/03 (Quinta-feira) Manhã

8h - 12h: Oficina de Música

8h - 12h: Oficina de Artes Visuais

8h - 12h: Oficina de Expressão Corporal





13/03 (Quinta-feira) - Tarde

Encerramento do Festival PCD em Vitória – Apresentação das produções finais das oficinas

14h - 14h10: abertura com a mestre de cerimônias

14h10 - 14h40: show musical

14h40 - 15h10: exibição de mostra de cinema

15h15 - 15h30: apresentação de performance de dança (resultado da Oficina de Expressão Corporal)

15h35 - 15h55: apresentação de trilha original (resultado da oficina de música)

16h - 16h20: apresentação de pintura coletiva (resultado da Oficina de Artes Visuais)

16h20 - 17h00: entrega de certificados dos alunos

Encerramento

Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' chega à sua segunda edição em 2025 Crédito: Melina Furlan

Oportunidade de emprego

Além das oficinas, o festival, que vai acontecer de 10 a 13 de março na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória, está com vagas exclusivas para a contratação de Pessoas com Deficiência (PcD) que moram no Espírito Santo para integrar a equipe do evento.