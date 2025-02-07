Projeto cultural do ES que oferece até R$ 4 mil tem inscrições prorrogados

Abertura dos armazéns do Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o projeto “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis” foram prorrogadas até às 18h do próximo domingo, 9 de fevereiro. A iniciativa busca selecionar propostas artísticas e de pesquisa para ocupar temporariamente o Armazém 5, no Porto de Vitória, em uma exposição coletiva prevista para abril.

O projeto oferece apoio financeiro de até R$ 4 mil por proposta, destinado a artistas e pesquisadores individuais ou coletivos residentes no Espírito Santo. Além da exposição, estão previstas atividades como oficinas culturais, percursos marítimos, uma websérie documental e a publicação de um e-book gratuito.

O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância da Baía de Vitória como patrimônio natural e cultural. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial do Studio DAUS ou enviar um e-mail para [email protected] . O prazo final é dia 9 de fevereiro.

O Armazém 5, histórico espaço localizado no Porto de Vitória, será transformado em um ponto de convergência entre arte, ecologia e reflexão sobre território. O projeto convida artistas a explorarem temáticas contemporâneas, como sustentabilidade, justiça social e mudanças climáticas.

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