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Em Vitória

Projeto cultural do ES que oferece até R$ 4 mil tem inscrições prorrogados

Armazém 5 será ocupado por arte e reflexão sobre a Baía de Vitória; inscrições para artistas e pesquisadores seguem abertas até domingo (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:25

Armazém do Porto
Abertura dos armazéns do Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o projeto “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis” foram prorrogadas até às 18h do próximo domingo, 9 de fevereiro. A iniciativa busca selecionar propostas artísticas e de pesquisa para ocupar temporariamente o Armazém 5, no Porto de Vitória, em uma exposição coletiva prevista para abril.
O projeto oferece apoio financeiro de até R$ 4 mil por proposta, destinado a artistas e pesquisadores individuais ou coletivos residentes no Espírito Santo. Além da exposição, estão previstas atividades como oficinas culturais, percursos marítimos, uma websérie documental e a publicação de um e-book gratuito.
O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância da Baía de Vitória como patrimônio natural e cultural. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial do Studio DAUS ou enviar um e-mail para [email protected]. O prazo final é dia 9 de fevereiro.
O Armazém 5, histórico espaço localizado no Porto de Vitória, será transformado em um ponto de convergência entre arte, ecologia e reflexão sobre território. O projeto convida artistas a explorarem temáticas contemporâneas, como sustentabilidade, justiça social e mudanças climáticas.

Serviço

  • Chamada para Ocupação Artística – Projeto Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis
  • Prazo de inscrição: até 9 de fevereiro, às 18h
  • Valor por proposta: até R$ 4 mil
  • Quem pode participar: artistas e pesquisadores individuais ou coletivos residentes no Espírito Santo
  • Como se inscrever: Acesse o formulário no site oficial do Studio DAUS ou envie e-mail para [email protected]

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