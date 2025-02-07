Confessionário do BBB 25 chega a shopping de Vitória neste sábado (8)

Confessionário do BBB 25 Crédito: Paulo Belote/GLOBO

O confessionário do BBB 25 estará disponível para os capixabas no Shopping Vitória a partir deste sábado (08). O espaço foi criado para que os visitantes se sintam parte do reality. Além de explorar o cenário, quem visitar o local poderá ganhar brindes exclusivos do BBB e participar de “Prova do Líder”.

A estreia será em grande estilo já que também será realizado um Big Day, isto é, uma tarde inteira com dinâmicas e entradas ao vivo na programação da TV Gazeta. Tudo será conduzido pelo apresentador Will Loyola, que é responsável pelo Tô Por Dentro BBB na afiliada da Globo no ES.

Já imaginou como seria estar na casa mais vigiada do Brasil? O confessionário capixaba é para aproveitar com a família e os amigos. Assim como no programa, onde os brothers começaram o jogo em duplas, o local terá duas poltronas e o fundo instagramável para que as pessoas possam se sentir indicando quem deve ir ao “paredão”.

"Este é um projeto realizado com muita dedicação por nossas equipes, principalmente porque sabemos que o programa desperta emoções e torcidas nos capixabas. Nosso objetivo é trazer uma experiência interativa do universo do BBB, é como dar um gostinho de como seria fazer parte do reality. Só temos a agradecer a parceria com o Shopping Vitória neste projeto que fica disponível na entrada B do mall até abril”, ressalta a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória, destaca que a parceria é para enriquecer a experiência dos clientes. “O Big Brother Brasil é um dos programas mais assistidos na TV, além de ser campeão de engajamento nas redes sociais. Ter o confessionário do BBB25 no Shopping Vitória vai enriquecer a experiência dos nossos clientes, permitindo ao público a oportunidade de se imaginar no cenário da casa mais vigiada do Brasil. Esperamos muita interatividade, com uma programação para curtir com toda a família.”

BIG DAYS

Carlos Gonzaga, gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, reforça que ações como essa é uma demonstração de carinho com a audiência. “Nosso principal foco é o telespectador. Com este projeto conseguimos reproduzir o que as pessoas veem na televisão todo domingo até o fim do reality. Ver a participação e o engajamento do público é o que nos motiva no dia a dia. A expectativa é que sejam realizados cinco Big Days com distribuição de brindes e dinâmicas ao vivo na tela da TV Gazeta. Convidamos a todos a participarem conosco”, observa Gonzaga.

SERVIÇO