Caso de polícia

Justiça do RJ decreta prisão preventiva de rapper Oruam

Secretário de Polícia Civil ainda disse que o cantor de rap é criminoso; entenda

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:39

O rapper Oruam Crédito: Instagram/reserva.oruam

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, após, de acordo com a Polícia Civil, ele atacar agentes e, com isso, facilitar a fuga de um dos principais ladrões de carros do estado.>

A ordem de prisão foi expedida no plantão judiciário sob a acusação de lesão corporal leve, descrita no Código Penal, artigo 129, parágrafo 12. O texto estabelece o aumento de pena quando a lesão é praticada contra autoridades ou agentes.>

Em nota, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) citou "prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal".>

O jovem que fugiu é descrito pela polícia como líder da chamada equipe do ódio, responsável pelo roubo de veículos na zona norte do Rio, além de ser apontado como segurança de Edgar Alves, o Doca, líder do Comando Vermelho.>

>

"Analisando os autos, verifico que, no presente momento, mais adequado se faz a decretação da prisão preventiva (e não da prisão temporária), conforme sugerido pelo Ministério Público", diz trecho da decisão. >

Leia mais Oruam se desentendeu com Luana Piovani, recebeu apoio de Preta Gil e acumula parcerias

"A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal e se faz pertinente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E os requisitos se fazem presentes, de acordo com os elementos probatórios", acrescentou.>

Oruam foi indiciado sob suspeita de associação ao tráfico e lesão corporal leve após, segundo a polícia, agredir agentes que tentavam apreender o adolescente. O jovem estava na residência do rapper e foi abordado ao sair do local.>

Segundo a Polícia Civil, Oruam teria atacado agentes com pedras e paralelepípedos. Com a ação, o alvo do mandado conseguiu fugir.>

A confusão ocorreu na casa do rapper, no Joá, zona oeste do Rio. Agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) monitoravam o adolescente e esperavam a saída dele da residência. Quando o jovem foi abordado, do lado de fora da casa, Oruam incentivou ataques, incluindo o uso de pedras contra os policiais, segundo relato dos agentes.>

"Uma equipe diligenciou ao local, onde permaneceu monitorando o alvo em viatura descaracterizada. Ao sair da casa, junto com outras quatro pessoas, foi abordado pelos agentes, ocasião na qual foi anunciada a apreensão dele, bem como dos bens que portava, um celular e um cordão", afirmou a polícia.>

Segundo os agentes, oito pessoas apareceram na varanda da residência e começaram os ataques.>

Adolescentes e amigos que estavam na casa de Oruam foram detidos ao deixar o local Crédito: Reprodução TV Globo

Oruam identificou o delegado Moysés Santana e passou a xingá-lo. "Delegado da Civil! Ei, Moysés! Tu é cuzão! Filha da puta! Tá tudo gravado! Você é covarde!", gritou o artista.>

Ele usou as redes sociais para chamar apoio. "Quem tiver de moto brota no Joá", escreveu. "Me ajuda, eles estão aqui na minha porta", falou.>

Um dos homens que participaram do ataque aos policiais correu para dentro da casa. Os policiais entraram no local e conseguiram capturá-lo. Identificado como Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais foi autuado em flagrante por suspeita de desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.>

"Aí, tropa, posta isso daí, tropa: tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa. O mesmo delegado que me prendeu, eu estava saindo, botou uma pistola na minha cara, tentou me prender, conseguimos sair", falou.>

Ainda de acordo com a polícia, Oruam e os demais fugiram do local. O rapper afirmou estar no Complexo da Penha e desafiou a polícia a ir até lá.>

"Vale destacar que esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante da facção criminosa é localizado no interior da mesma residência", declarou a polícia.>

SECRETÁRIO DE POLÍCIA CIVIL DIZ QUE ORUAM É CRIMINOSO

Felipe Curi, secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmou que Oruam é criminoso. Segundo Curi, em razão do episódio, Oruam foi indiciado sob suspeita associação ao tráfico, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.>

"Se havia alguma dúvida de que o Oruam seria um artista periférico ou um marginal da pior espécie, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso faccionado, ligado ao Comando Vermelho, facção que o pai dele, o Marcinho VP, controla a distância de fora do estado, mesmo estando preso em presídio federal", afirmou.>

Em fevereiro, Oruam foi alvo de uma operação da Polícia Civil que investigava disparos feitos por ele em um condomínio no interior de São Paulo, em dezembro de 2024.>

Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. O músico foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal.>

Este vídeo pode te interessar