Osklen apaga postagem de editorial com Oruam após repercussão negativa

Marca brasileira havia divulgado a capa da revista britânica Dazed, uma das principais de moda e cultura do mundo

Publicado em 5 de junho de 2025 às 11:42

Capa da revista britânica Dazed, com Oruam Crédito: Reprodução

A marca Osklen, que havia compartilhado uma capa da revista britânica Dazed, com uma foto do rapper Oruam, apagou a postagem das redes sociais após receber uma enxurrada de críticas.>

No editorial, Oruam usa roupas da Osklen. Segundo a marca, ele "não se trata de uma campanha oficial da marca" e "foi produzido por uma revista britânica de prestígio".>

"A publicação no Instagram não teve como objetivo manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem, mas divulgar a presença da marca nessa publicação internacional", afirmou a marca em um comunicado, publicado nas redes sociais.>

"Retiramos o post do ar pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo. Agradecemos as diferentes vozes que se manifestaram e nos fizeram refletir. Com este comunicado, buscamos reiterar os valores da marca relacionados à inovação sustentável, à moda, à criatividade e à cultura, e reforçar nosso genuíno compromisso com nossos clientes e parceiros e com os princípios que norteiam nossa longa trajetória", conclui a nota.>

O artista de 25 anos Mauro Nepomuceno, vulgo Oruam, canta "Diz Aí Qual É o Plano?", "Para de Mentir" e "Rolé na Favela". Ele é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.>

Oruam virou pauta da política brasileira após projetos de lei –que querem proibir músicas com apologia do crime ou às drogas em eventos voltados ao público infantojuvenil– serem apelidados com referência direta a ele.>

Mais recentemente, ele saiu em defesa do MC Poze do Rodo, preso por suposta apologia do crime e envolvimento com tráfico de drogas.>

