Famosos

Oruam se desentendeu com Luana Piovani, recebeu apoio de Preta Gil e acumula parcerias

Antes de ter seu nome associado a acusações criminais, Oruam, 24, chamou atenção na cena do trap brasileiro por sua ascensão meteórica, visual extravagante e conexões no mundo artístico.

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:33

Capa da revista britânica Dazed, com Oruam Crédito: Reprodução

Antes de ter seu nome associado a acusações criminais, Oruam, 24, chamou atenção na cena do trap brasileiro por sua ascensão meteórica, visual extravagante e conexões no mundo artístico. O rapper, que alcançou 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify com hits como "Oh garota eu quero você só pra mim", foi apadrinhado por artistas como MC Poze, MC Cabelinho, Orochi e Preta Gil. >

A cantora o convidou para uma participação no Multishow e foi uma das primeiras a incentivá-lo publicamente. "Ela foi uma das que me deu oportunidade. Nunca vou esquecer", escreveu, ao lamentar a morte da cantora. >

Filho do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP (um dos chefes do Comando Vermelho), ele foi indiciado nesta terça-feira (22) por associação ao tráfico. Segundo a Polícia Civil, o cantor tentou impedir a apreensão de um adolescente suspeito de roubos, considerado segurança pessoal de um dos principais traficantes do estado.>

Essa não foi a primeira vez que o nome do rapper aparece em registros policiais. Em fevereiro deste ano, Oruam foi detido na Barra da Tijuca, no Rio, após fazer manobras perigosas com o carro durante uma blitz da Polícia Militar.>

>

Ele estava com a carteira de habilitação suspensa e foi autuado por direção perigosa. Pagou fiança de mais de R$ 60 mil e foi liberado. Dias depois, foi detido novamente durante o cumprimento de mandados em sua casa e na residência da mãe. Um foragido por organização criminosa foi encontrado no local.>

Oruam tem um estilo de vida de ostentação que atrai milhões de seguidores nas redes sociais. Ele costuma exibir joias, carros de luxo e viagens internacionais. No ano passado, pediu a influenciadora Fernanda Valença em noivado em Paris e chegou a presenteá-la com um carro avaliado em R$ 140 mil.>

O cantor já postou também vídeos em que interage com Malandrex, um gato da raça Savannah F1, estimado em até R$ 100 mil. O felino já apareceu no TikTok e no Instagram dormindo sobre notas de dinheiro ou dentro de carros de luxo.>

Oruam já protagonizou embates públicos, como a troca de farpas com Luana Piovani, em junho de 2024. Tudo começou quando a atriz criticou Neymar, chamando-o de "péssimo cidadão". O rapper saiu em defesa do jogador e chamou a atriz de "louca". A atitude gerou diversos comentários nas redes.>

A fama, no entanto, também o colocou no centro de debates políticos. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) protocolou um projeto apelidado de "Lei anti-Oruam", inspirado em proposta da vereadora Amanda Vettorazzo. O texto não menciona o artista, mas ele virou o alvo claro da campanha - e rebateu nas redes: "Eles sempre tentaram criminalizar o funk, o rap e o trap. Coincidentemente, o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita para isso".>

Este vídeo pode te interessar