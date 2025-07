Prisão preventiva

Oruam se entrega à Polícia do Rio; 'não sou bandido', diz, nas redes

Prisão de rapper, filho de Marcinho VP, foi ordenada após confusão com a polícia que resultou na fuga de adolescente procurado

Publicado em 23 de julho de 2025 às 05:34

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, 25, o Oruam, se entregou à Polícia Civil do Rio de Janeiro no fim da tarde desta terça-feira (22). Ele chegou à Cidade da Polícia, na zona norte da capital fluminense, cerca de 1h30 depois de avisar que se entregaria em redes sociais.>

Estava acompanhado da mãe, do irmão e de dois advogados. Ele havia se entregado pouco mais cedo na delegacia da Penha, também na zona norte. Após desembarcar na Cidade da Polícia, Oruam voltou a pedir desculpas.>

"Só pedir desculpa mesmo. Dizer que eu amo muito meus fãs. Eu vou dar volta por cima, tropa. Estou om Deus e tá tranquilão. Sou forte!", afirmou.>

A Justiça decretou sua prisão preventiva após a polícia indiciá-lo por atacar agentes e, com isso, supostamente facilitar a fuga de um dos acusados de ser um dos principais ladrões de carros do estado.>

Mais cedo, ele já tinha divulgado um vídeo no qual dizia que iria se entregar à polícia.>

"A todos vocês que gostam de mim, vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu?", disse. Oruam ainda pediu desculpas. "Desculpas a todo mundo, que eu errei. Vou me entregar e provar que não sou bandido, vou dar a volta por cima com a minha música", acrescentou.>

A Folha de S.Paulo apurou que os setores de inteligência das polícias monitoram as redes sociais do artista. Além disso, a Polícia Militar determinou reforço na unidade onde Oruam se entregou . A PM também está de prontidão para reforçar as vias expressas para caso ocorra algum protesto.>

A ordem de prisão foi expedida no plantão judiciário sob a acusação de lesão corporal leve, descrita no Código Penal, artigo 129, parágrafo 12. O texto estabelece o aumento de pena quando a lesão é praticada contra autoridades ou agentes.>

Em nota, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) citou "prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal".>

O jovem que estava na casa de Oruam e conseguiu fugir após a intervenção do artista, segundo a polícia, é descrito pela polícia como líder da chamada equipe do ódio, responsável pelo roubo de veículos na zona norte do Rio, além de ser apontado como segurança de Edgar Alves, o Doca, líder do Comando Vermelho.>

O adolescente também se entregou na tarde desta terça. Contra ele, há um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas e crimes patrimoniais.>

QUEM É ORUAM

Mauro, nome de batismo de Oruam, é o quarto filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro. Preso desde 1996 e condenado a mais de 30 anos de cadeia por envolvimento com o tráfico de drogas, o pai comanda o grupo de dentro do presídio federal de Catanduvas, no Paraná.>

Embora Marcinho VP não tenha relação com a carreira musical do filho, Oruam já despertou polêmicas por causa do pai. Em 2022, usou uma camiseta com uma foto de Marcinho e a palavra "liberdade" durante uma apresentação no Lollapalooza. Na época, o cantor disse que o pai errou, mas que estava pagando pelos crimes e que ele gostaria que o familiar pudesse ser liberto com a cabeça erguida.>

Oruam também tem tatuado na barriga o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, comparsa do pai morto em 2020. Elias foi condenado à prisão em 2007 pela morte do jornalista Tim Lopes, que apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e de tráfico de drogas na Vila Cruzeiro. Oruam já chamou Elias de tio nas redes sociais.>

Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mesmo sem ter lançado um disco. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro de Neymar.>

